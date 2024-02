PRENOTA ora l'edizione da collezione di Hellboy: Web of Wyrd per Switch! Soli 40€!

Appassionati di fumetti e videogiochi, vi segnaliamo che Mike Mignola's Hellboy: Web of Wyrd Collectors Edition per Nintendo Switch, in uscita il 3 maggio 2024, è ora prenotabile al prezzo di 40,98€ su Amazon. Questa edizione da collezione non è solo un gioco, ma un vero e proprio viaggio nell'arte di Mike Mignola. Con uno splendido artbook di 112 pagine, esplorerete le profondità del Wyrd attraverso gli occhi di Hellboy, sfidando creature da incubo in uno picchiaduro d’azione rogue like. Entrate nel mondo di Hellboy come mai prima d'ora.

Mike Mignola's Hellboy: Web of Wyrd Collectors Edition, chi dovrebbe prenotarlo?

Gli appassionati di graphic novel e videogiocatori alla ricerca di una nuova e avvincente avventura troveranno nella Collector's Edition di Mike Mignola's Hellboy: Web of Wyrd per Nintendo Switch un'aggiunta imperdibile alla propria collezione. Al prezzo di 40,98€, questa edizione esclusiva si rivolge non solo agli ammiratori del celebre demonio rosso, Hellboy, ma anche ai collezionisti che desiderano possedere qualcosa di unico. L'edizione da collezionista, con il suo artbook di 112 pagine intitolato "The Art of Mike Mignola´s Hellboy Web of Wyrd" che esplora le opere d'arte create esclusivamente per il gioco, soddisfa sia l’esigenza di ricchezza visiva che quella narrativa, immergendovi nelle atmosfere gotiche e misteriose tipiche delle storie di Hellboy. Inoltre, il gioco stesso promette un'esperienza action in stile rogue che metterà alla prova le abilità e l'ingegno dei giocatori attraverso avventure avvincenti e impegnativi combattimenti contro creature da incubo.

Sviluppato da Upstream Arcade, Mike Mignola´s Hellboy Web of Wyrd mantiene una fedeltà grafica eccezionale ai capolavori originali del fumetto, conducendo Hellboy attraverso avventure straordinarie legate alla misteriosa eredità della Butterfly House - un portale verso la dimensione affascinante del Wyrd. Gli appassionati avranno la possibilità di immergersi in combattimenti in stile rogue, affrontando creature da incubo e omuncoli con una meccanica di gioco che stimola l'apprendimento di schemi, schivate e parate.

Questa edizione per collezionisti di Hellboy: Web of Wyrd è un'offerta imperdibile per i fan del franchise e gli appassionati di giochi di azione. Con il suo ricco artbook e la grafica di alta qualità, rende giustizia all'opera di Mignola, trasportando i giocatori in un'avventura profondamente radicata nell'universo di Hellboy. A 40,98€, rappresenta un'eccellente aggiunta alla collezione di ogni giocatore, offrendo al contempo una coinvolgente esperienza visiva.

