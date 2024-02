Asterigos: Curse of the Stars a un prezzo TOP su Amazon! (-21%)

Per gli appassionati di giochi di avventura, Amazon propone un'offerta su Asterigos: Curse of the Stars nella sua versione limitata per PS5 al prezzo di soli 39,99€, rispetto al prezzo recente di 50,75€. Questo significa che potrete risparmiare ben il 21% su una delle edizioni più ricercate del gioco. Ambientato nella grandiosa città di Aphes, ispirata alla Grecia classica, "Asterigos: Curse of the Stars" vi permetterà di esplorare un mondo ricco di miti e leggende.

Asterigos: Curse of the Stars, chi dovrebbe acquistarlo?

Il gioco si presenta come una scelta ideale per gli appassionati di giochi di ruolo e dell'antica Grecia, in quanto il gioco presenta una storia avvincente in un'ambientazione ispirata proprio alla culla della democrazia occidentale. Da un punto di vista del gameplay, la combinazione di armi intercambiabili e la possibilità di influenzare il destino di un intero mondo aggiungono un ulteriore livello di profondità apprezzabile da tutti gli amanti delle avventure incentrate sulla narrativa.

L'edizione da collezione arricchisce ulteriormente l'esperienza grazie al suo artbook esclusivo di 260 pagine e alla colonna sonora completa in 2 CD, perfetti per i collezionisti e gli amanti degli approfondimenti sulla lore e sullo sviluppo.

Insomma, si tratta di un gioco che consigliamo a tutti gli amanti dei titoli di avventura, soprattutto adesso che potete recuperare la splendida collector's edition a soli 39,99€, con un risparmio netto del 21%.

Vedi offerta su Amazon