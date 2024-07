SCONTO PRIME DAY: tastiera gaming Razer Huntsman V2 a -45%!

Il Prime Day 2024 è qui, e porta con sé tantissime promozioni riservate esclusivamente agli utenti Amazon Prime. Tra queste, troverete tantissime offerte dedicate ai migliori dispositivi da gioco in commercio. Infatti, oggi la tastiera da gaming Razer Huntsman V2 è disponibile ora su Amazon a un prezzo incredibile di 99,99€, grazie a uno sconto del 44% sul prezzo originale di 179,97€. Questa tastiera da gioco ottica senza tastierino numerico integra innovazioni all'avanguardia come gli switch ottici lineari Razer Gen-2 per una reattività senza precedenti e una minore latenza di input, tasti in PBT a doppia iniezione per una durabilità superiore e una schiuma fonoassorbente che garantisce una migliore acustica. Con il cavo Type-C rimovibile, è perfetta per ogni scenario di gioco, supportata da un poggiapolsi ergonomico per il massimo comfort e un sistema di archiviazione dati ibrido per accedere alle impostazioni ovunque.

Razer Huntsman V2, Quartz, chi dovrebbe acquistarlo?

Razer Huntsman V2 rappresenta un'ottima scelta per gli appassionati di gaming che cercano prestazioni di alta qualità e comfort prolungato durante le sessioni di gioco. Grazie agli switch ottici lineari Razer Gen-2, offre attuazioni fulminee e battute morbide e silenziose, ideali per chi apprezza sia la rapidità che la discrezione nell'uso. Con un polling rate fino a 8000Hz, vi assicura una minor latenza di input, che la rende perfetta per chi vuole mantenere un vantaggio competitivo nei giochi ad alta velocità.

Inoltre, i tasti in PBT a doppia iniezione garantiscono una durabilità superiore e una resistenza all'usura nel tempo, senza il rischio che le scritte sbiadiscano o che i tasti diventino lucidi con l'uso frequente. La presenza di una schiuma fonoassorbente interna migliora l'acustica della tastiera, riducendo ulteriormente i rumori prodotti durante la digitazione. Il poggiapolsi ergonomico è pensato per ridurre la pressione sui polsi durante le lunghe maratone di gioco, offrendo un maggiore comfort.

Insomma, Razer Huntsman V2 è una scelta ottima per gli appassionati di gaming alla ricerca di una tastiera da gioco di alta qualità. Con un prezzo attuale di 99,99€, rispetto al prezzo originale di 179,97€, rappresenta un'opportunità imperdibile per accaparrarsi una tastiera avanzata a un prezzo vantaggioso.

