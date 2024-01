PREZZO BOMBA! Friggitrice ad aria Ariete XXL ora a meno di 80€!

Quando provate una friggitrice ad aria è davvero difficile tornare indietro – sia perché permette di cucinare in modo estremamente salutare, sia perché è rapida e pratica. Sul mercato oggi troviamo parecchie friggitrici ad aria, ma è sempre un'ottima idea tenere i fari puntati per portare a casa una delle migliori a prezzo scontato. È ad esempio il caso dell'ottima Ariete Airy Fryer XXL, che vi permette di cucinare 2,5 kg di cibo a un prezzo stracciato di soli 79,99€, con un risparmio del 33% rispetto al costo abituale.

Ariete Airy Fryer XXL, chi dovrebbe acquistarla?

Con il suo generoso cestello da 5,5 litri, denominato "XXL", la friggitrice ad aria Ariete è perfetta per famiglie numerose e per chi ama ospitare amici e parenti. Questo apparecchio consente di preparare fino a 2,5 kg di deliziose pietanze in un singolo ciclo. Come tipico nelle friggitrici ad aria, la friggitrice Ariete Airy Fryer XXL offre il delizioso sapore della frittura tradizionale, ma con una cottura più leggera e salutare, poiché è possibile gustare piatti gustosi con un notevole riduzione di grassi, utilizzando solo un cucchiaio d'olio.

Inoltre, la facilità d'uso si estende anche alle operazioni post-cottura, grazie ai componenti facilmente smontabili e lavabili. Questo non solo semplifica la pulizia ma contribuisce anche a ridurre l'impatto ambientale eliminando l'olio esausto. Il display LCD ampio e le 7 modalità di cottura preimpostate offrono un'esperienza intuitiva e versatile. La circolazione dell'aria a 360° assicura una cottura uniforme degli alimenti, con una temperatura massima di 200°C.

In sintesi, l'Ariete Airy Fryer XXL è la scelta ideale per gli amanti delle fritture che desiderano mantenere leggerezza e praticità. Con un notevole calo di prezzo rispetto al costo originale di 120€, questa friggitrice offre piatti dal tradizionale aspetto e gusto della frittura senza diffondere odori, e soprattutto con una significativa riduzione di calorie e grassi.

