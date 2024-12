SCONTO del 39% su Medieval Dynasty: Crea la tua leggenda medievale!

Immergetevi nell'affascinante mondo di Medieval Dynasty, ora disponibile su Instant Gaming a soli 18,17€, con uno sconto imperdibile del 39% rispetto al prezzo consigliato di 30€. Questo gioco vi trasporterà nell'Europa medievale, offrendovi un'esperienza unica che combina elementi di survival, RPG e gestione strategica. Questa promozione fa parte del "Calendario dell'Avvento" di Instant Gaming, che ogni giorno fino al 24 dicembre offre sconti imperdibili su titoli selezionati.

Acquista ora Medieval Dynasty su Instant Gaming

In Medieval Dynasty (qui trovate la nostra recensione completa), inizierete la vostra avventura come un umile agricoltore o cacciatore, con l'obiettivo di costruire e sviluppare un villaggio prospero. Potrete progettare, costruire e migliorare la vostra abitazione, trasformando una semplice capanna in una vasta fattoria. La gestione delle risorse sarà fondamentale: dovrete cacciare animali selvatici, coltivare i campi e commerciare per garantire la sopravvivenza vostra e della vostra comunità, affrontando le sfide delle diverse stagioni e condizioni climatiche.

Una delle caratteristiche più apprezzate del gioco è la possibilità di interagire con altri personaggi non giocanti (PNG), convincendoli a unirsi al vostro villaggio. Potrete costruire relazioni, trovare l'amore e creare una famiglia, assicurando così la continuità della vostra dinastia. Inoltre, l'ultimo aggiornamento ha introdotto la modalità multigiocatore cooperativa, permettendovi di collaborare con un massimo di quattro amici per esplorare e sviluppare insieme il mondo medievale.

Non lasciatevi sfuggire questa opportunità di vivere un'avventura immersiva nel Medioevo. Acquistate Medieval Dynasty su Instant Gaming al prezzo speciale di 18,17€, risparmiando il 39% sul prezzo originale. Costruite la vostra dinastia e lasciate un segno indelebile nella storia! Ricordate che le offerte del "Calendario dell'Avvento" sono disponibili per un periodo limitato, quindi visitate il sito ogni giorno per scoprire nuovi sconti su titoli selezionati.