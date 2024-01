SONIC SUPERSTARS CROLLA a €39,99! Occasione IMPERDIBILE

L'ottimo Sonic Superstars è ora disponibile su Amazon a un prezzo irresistibile di soli €39,99, rispetto al prezzo originale di €59,99, garantendo così un risparmio netto del 33%. Si tratta di un ritorno allo storico formato 2D per la serie, che porta però anche molte novità, su tutte la possibilità di giocare con altri tre amici nello stesso momento. Scopriamo insieme chi dovrebbe considerare l'acquisto.

Sonic Superstars, chi dovrebbe acquistarlo?

Sonic Superstars è un acquisto praticamente obbligato per tutti i fan storici della saga, che ritroveranno qui il porcospino blu all'interno della classica formula 2D che siamo abituati a conoscere da ormai trent'anni. Come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione, il gioco riesce egregiamente a mescolare tradizione e novità, confezionando un'avventura che onora il passato della serie e la porta avanti al tempo stesso.

Grazie alla possibilità di giocare con altri 3 amici per tutta l'avventura, oltre che in una pletora di modalità secondarie, il gioco è adatto anche a tutti gli appassionati di platform che cercano un titolo co-op da affrontare con i propri amici, in locale o online. La proposta di Amazon, che vede il gioco crollare a €39,99, è il momento più adatto per portarsi a casa questa piccola perla.

Ricapitolando, stiamo parlando di un ottimo platform che onora come si deve la tradizione di Sonic, ma che al contempo porta delle novità sostanziali che faranno felici sia i veterani della saga che i novizi, che troveranno in questo episodio un ottimo punto d'inizio.

