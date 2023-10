Sonic Superstars | Recensione - Correre veloce, tra nostalgia e modernità

Sonic sembra stia vivendo una vera e propria seconda giovinezza negli ultimi anni, complici alcuni progetti andati a segno sia nel mercato videoludico che in altri settori. Il successo cinematografico di Sonic The Hedgehog (arrivato al suo terzo capitolo, attualmente in lavorazione) passando per serie animate Netflix e platform di successo come Sonic Frontiers (che trovate , tra le altre cose), la dicono lunga sullo stato di salute del celebre riccio blu di SEGA.

Ciò non ha quindi fermato il publisher giapponese dal continuare a produrre nuovi videogiochi dedicati all'iconico personaggio, l'ultimo dei quali strizza palesemente l'occhio ai primissimi capitoli a 16-bit apparsi anche su SEGA Mega Drive, ma con tutto un carico di novità non indifferente oltre a un comparto grafico ammodernato per l'occasione. Stiamo ovviamente parlando di Sonic Superstars.

Il gioco nasce con l'idea di riportare il Sonic "classico" sulle piattaforme moderne, offrendo una dose di nostalgia combinata con innovazioni legate alle meccaniche di gioco, grazie anche alla possibilità di vestire i panni di tutti i personaggi che hanno reso celebre il franchise.

Sono troppo veloce!

Si va (ovviamente) dal velocissimo Sonic, passando per Tails e la sua capacità di volare, sino al possente Knuckles e ala più scattante Amy Rose. Come è facilmente intuibile, ogni personaggio è dotato di abilità esclusive, il tutto mentre corriamo attraverso i vari livelli che compongono le Northstar Islands, scenario principale in cui ci muoveremo per la stragrande maggioranza del tempo.

A livello di trama (anche se sarebbe meglio parlare di pretesto narrativo) siamo dalle parti di una tradizionale avventura di Sonic: nonostante tutte le sconfitte accumulate nel corso del tempo, il perfido Dr. Eggman non ha gettato la spugna e ha chiesto il supporto di un vecchio avversario, Fang.

Il compito dei nostri eroi sarà poco sorprendentemente quello di fermare i malvagi piani del temibile duo, sebbene dalla nostra avremo i leggendari Smeraldi del Caos, potente gemme che ci permetteranno di svelare tanti poteri sorprendenti che ci aiuteranno nel nostro viaggio nelle Northstar Islands.

A fronte di quanto appena detto, è evidente che anche in Sonic Superstars non c’è da aspettarsi una narrativa di livello, sebbene per un platform dedicato al riccio blu più famoso del mondo dei videogiochi questo basti e avanzi come pretesto per le corse scavezzacollo attraverso i vari livelli di gioco.

Parlando subito della grafica in senso stretto, il nuovo platform SEGA ha davvero tutte le cose al suo posto, riuscendo a riproporre lo stile e l'estetica dei primissimi capitoli, ma con una profondità di campo offerta dal 3D. I livelli di Sonic Superstars sono infatti inquadrati lateralmente, pieni zeppi ancora una volta di anelli, monete, nemici e molle.

Sonic Frontiers riesce a essere a suo modo fresco e moderno, riuscendo però ad abbracciare la tradizione a 16-bit.

Dove il gioco ingrana la marcia e corre veloce - è proprio il caso di dirlo - è relativamente al gameplay, il quale come accennato poco sopra riesce a, cercando di correggere tutte le storture che nel corso degli anni la serie di Sonic (specie quella inquadrata lateralmente in due dimensioni) non è mai riuscita a limare.

Sonic Superstars ripropone quindi lo stile a cui siamo stati abituati negli anni '90, stage da affrontare a tutta velocità nei panni di Sonic, Tails, Knuckles e Amy, tutti con abilità uniche e peculiari, le quali li rendono perfetti per stili di gioco e tipi di sfide sempre diverse.

Difatti, se il classico Sonic ha dalla sua la velocità che lo contraddistingue da sempre, Tails ha invece la capacità innata di volare, con Knuckles che può invece scivolare o arrampicarsi e Amy pronta infine a utilizzare il suo martello per distruggere barriere o muri, oltre a poter effettuare un doppio salto utile a uscire dalle situazioni più caotiche.

Di loro, i vari livelli sono strutturati proprio come quelli di un capitolo classico di un Sonic a 16-bit, con un numero realmente sorprendente di rampe, trampolini, molle e chi più ne ha più ne metta.

Rotoleremo quindi alla velocità della luce attraverso giungle, foreste e scenari più futuristici e "metallici", per un look in grado di non intaccare in alcun modo l’atmosfera classica della serie SEGA e, anzi, donarle nuova vita.

Sonic non corre più da solo

Inoltre, per la prima volta nella serie quattro giocatori possono avventurarsi attraverso i numerosi livelli di gioco: grazie alla modalità cooperativa simultanea sarà infatti possibile potete scegliere tra quattro personaggi selezionabili e collaborare per raccogliere gli Smeraldi del Caos, salvando allo stesso tempo i poveri animaletti soggiogati dal perfido Eggman/Robotnik (sì, anche relativamente a questo dettaglio i rimandi ai primi Sonic sono assolutamente voluti).

Pur non trattandosi della modalità rivoluzionaria atta a stravolgere il gioco, si tratta comunque di un'aggiunta gradita per chi non desidera più percorrere i livelli in solitaria, anche se vi sono alcune criticità: durante le sessioni di gioco con gli amici, lo schermo non verrà mai diviso in base al numero di partecipanti, visto che si giocherà tutti nella stessa schermata.

Ciò non è sempre un bene, visto che il più delle volte la camera seguirà il giocatore più veloce, e per quanto reattiva possa essere, la visuale rischia spesso e volentieri di "ancorarsi" su un singolo personaggio. Ciò porterà inevitabilmente gli altri giocatori a sparire dallo schermo, sebbene con la pressione di un tasto sarà possibile far tornare la camera in posizione corretta.

A fronte di ciò, la modalità cooperativa simultanea in locale può essere un po' troppo caotica, specie per chi ama correre a perdifiato per i livelli in solitaria, non dovendo per forza d cosa aspettare un amico lasciato troppo indietro.

Il multiplayer dà accesso anche alla modalità Battaglia, nella quale i vari personaggi selezionabili sono riproposti in versione "Mecha": le medaglie ottenute durante l'avventura fungeranno da valuta con cui personalizzare i nostri robot, il tutto per prendere parte a sfide fino a otto giocatori online, oppure quattro in locale a schermo condiviso.

Scopo della Battaglia sarà quello di sfidarsi - e trionfare - in un serie di prove, composte da una sfida a tempo, una prova di sopravvivenza e una Royal Rumble che vedrà tutti contro tutti. Insomma, non la modalità di gioco online definitiva, ma pur sempre un'aggiunta gradita.

Altra caratteristica inedita è quella di poter sfruttare il potere degli Smeraldi del Caos, recuperabili spesso e volentieri portando a termine vari "minigiochi" che incontreremo lungo i percorso, grazie ai quali potremo mettere le mani sulle gemme in questione.

Il gameplay è puro Sonic 2D.

Le caratteristiche speciali degli Smeraldi includono ad esempio la capacità di tramutarci in acqua per attraversare cascate o risalire corsi d'acqua, così come saremo in grado di dare vita a un vero e proprio "esercito di cloni" per liberarsi dagli avversari in un colpo solo.

Ma non solo: sempre grazie alle gemme saremo in grado di sparare il giocatore in una direzione a mezz'aria, far crescere liane che ci consentono di raggiungere aree elevate particolarmente inaccessibili, altri per rallentare ogni cosa a schermo, rivelare piattaforme od oggetti nascosti e, infine, guadagnare una mossa speciale extra in base all'eroe selezionato.

Mettere mano a tutti e sette gli Smeraldi permetterà quindi a Sonic e ai suoi amici di ottenere abilità speciali, donando quindi al gioco una punta di varietà in più che non guasta di certo. Per il resto, il gameplay è puro Sonic 2D: usare le rampe per guadagnare velocità supersonica e saltare sopra lunghe distanze, saltare sui nemici e affrontare boss di livello, è un’esperienza che i fan storici della saga conosceranno fin troppo bene.

Quindi, alla fine della fiera, se già con Sonic Mania l'idea di replicare il "classico" sistema di gioco nato negli anni '90 aveva sicuramente funzionato, con Superstars SEGA ha trovato la formula (quasi) perfetta per rinfrescare oltremodo il franchise. E i fan nostalgici ringraziano.