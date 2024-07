Sconti shock su Nord VPN: ottieni il 69% di risparmio e 20GB di dati mobili Inclusi!

Nord VPN, una delle migliori VPN gaming in circolazione, si afferma come pioniere nella protezione della privacy digitale, arricchendo la sua offerta con 20GB di dati sulla eSIM di Saily. Questo servizio premium si rivela ideale per chi desidera ottimizzare i costi del rinnovo della VPN. Approfittate di uno sconto del 69% sul piano biennale top di gamma, con riduzioni minori sugli altri pacchetti. Navigate in sicurezza in oltre 150 nazioni, attivando la eSIM Saily tramite voucher. I dati inclusi variano: 1 GB per il piano Base, 3 GB per il Plus e ben 20 GB per l'Ultimate, oltre alle funzionalità VPN complete.

Nord VPN, perché abbonarsi?

L'innovativa proposta di Nord VPN include una eSIM con dati mobili gratuiti. Questa soluzione, frutto della collaborazione con Saily, vi permette di connettervi al web in più di 150 paesi, evitando la ricerca di reti Wi-Fi sicure o spese elevate di roaming. L'attivazione della eSIM avviene tramite voucher, offrendo pacchetti dati differenziati in base al piano scelto, come precedentemente illustrato.

Questa funzionalità è particolarmente vantaggiosa per i globetrotter e per chi necessita di una connessione affidabile ovunque si trovi. I benefici della eSIM con Nord VPN sono molteplici: garantisce una connettività globale ininterrotta, assicura maggiore protezione rispetto alle reti Wi-Fi pubbliche, spesso esposte a minacce informatiche, e vi consente di risparmiare sui costi di roaming internazionale, aspetto cruciale per chi viaggia nella stagione estiva.

La flessibilità di scelta tra diversi piani dati vi permette di personalizzare il servizio in base alle vostre esigenze specifiche, rendendo Nord VPN una soluzione versatile ed economica. Naturalmente, tutti i classici vantaggi di Nord VPN rimangono inclusi nell'offerta, confermandolo come strumento eccellente per chiunque desideri salvaguardare la propria privacy online e usufruire di una rete stabile e protetta.

Da un punto di vista professionale e tenendo conto delle esigenze attuali di sicurezza e privacy online, questa promozione di Nord VPN si presenza come una soluzione estremamente conveniente e versatile, adatta a un vasto pubblico. È un'opportunità da cogliere per tutti coloro che desiderano navigare in modo sicuro, privato e senza restrizioni.

