SCONTI DA PAURA sul sito di Acer! Fino a 300€ di sconto su tanti accessori da gaming!

Halloween si avvicina e Acer lancia i suoi Sconti da Paura, disponibili fino al 3 novembre! Questa è la tua occasione per risparmiare fino a 300€ su una vasta gamma di prodotti tech e accessori da gaming. Che tu stia cercando un nuovo monitor, una scheda grafica potente o un notebook gaming ad alte prestazioni, Acer ha tutto quello che ti serve per migliorare la tua esperienza di gioco e il tuo setup tecnologico.

Tra le tante offerte disponibili sul sito di Acer, spicca Acer Nitro XF0, un monitor gaming da 27" con risoluzione Full HD (1920 x 1080) e refresh rate di 180 Hz, perfetto per sessioni di gioco fluide e coinvolgenti. Con tecnologia IPS, supporto AMD FreeSync Premium e HDR 10, offre immagini nitide e colori vividi. Grazie al tempo di risposta di 1 ms e alla luminosità di 250 cd/m², è l’ideale per i gamer più esigenti. Prezzo scontato fino a 300€!

Anche la fantastica scheda grafica Predator BiFrost AMD Radeon RX 7800 XT OC 16GB è in offerta! Si tratta di una scheda grafica potente con 16 GB di VRAM GDDR6, perfetta per affrontare i giochi più impegnativi. Con un clock grafico di 2,2GHz e OC Boost Clock fino a 2,5GHz, offre prestazioni di livello superiore. Dotata di DirectX 12 Ultimate e Ray Tracing, supporta risoluzioni fino a 7680 x 4320. Con 3 ventole Predator FrostBlade 3.0, mantiene la temperatura sotto controllo anche nei momenti più intensi. Sconto da paura su questo gioiello tecnologico!

Infine, vi segnaliamo il notebook da gaming Acer Nitro V 15, equipaggiato con un processore Intel Core i7-13620H di 13a generazione e una GPU NVIDIA GeForce RTX 4050 con 6 GB di memoria dedicata, questo notebook è una vera potenza. Con 16 GB di RAM DDR5 e 1 TB di SSD, è perfetto per i gamer che non vogliono compromessi in termini di velocità e performance. Il display da 15,6" Full HD con refresh rate di 144 Hz garantisce una grafica impeccabile per le tue sessioni di gaming. Risparmia ora con gli Sconti da Paura!

Non lasciatevi scappare queste e tante altre occasioni esclusive! Gli Sconti da Paura di Acer sono attivi solo fino al 3 novembre, quindi affrettatevi e approfittate di queste incredibili offerte.

