ESCLUSIVA Amazon: SanDisk Extreme in offerta! SSD veloce e resistente!

Anche se gli SSD portatili di solito non sono esposti a cadute o altri incidenti, per alcuni utenti la robustezza di questi dispositivi è un fattore cruciale. In questo senso, un SSD con certificazione IP65, che garantisce resistenza all'acqua e alla polvere, può essere estremamente prezioso. Tra i più affidabili in questa categoria, spicca il SanDisk Extreme. Questo modello è ancora più allettante grazie a una promozione su Amazon, che offre la versione da 1TB a soli 131,99€ anziché 189,99€.

SanDisk Extreme, chi dovrebbe acquistarlo?

Il SanDisk Extreme è una scelta eccellente per le persone che hanno bisogno di un SSD esterno che offra non solo alte prestazioni e portabilità, ma anche resistenza alle cadute. Dal punto di vista delle prestazioni, questo modello vanta una velocità di lettura fino a 1.050 MB/s e una velocità di scrittura che si avvicina ai 1.000 MB/s. Con una capacità di archiviazione di 1TB, fornisce ampio spazio per progetti complessi e file di grandi dimensioni, senza compromettere la velocità di trasferimento.

Come accennato, la sua certificazione IP65 per la resistenza all'acqua e alla polvere, insieme alla capacità di sopportare cadute fino a 3 metri, lo rendono uno dei SSD portatili più affidabili per chi ama l'avventura o deve lavorare in condizioni esterne impegnative. Il design pratico, completato da un rivestimento in silicone e l'aggiunta di un moschettone, consente un trasporto agevole, permettendo di ancorarlo facilmente allo zaino o al passante dei pantaloni.

La crittografia hardware AES a 256 bit offre ulteriore protezione per i contenuti sensibili. In sintesi, per chiunque sia alla ricerca di un'unità esterna robusta, sicura e di alta capacità, il SanDisk Extreme rappresenta una soluzione ideale, soprattutto ora che Amazon ha abbassato il suo prezzo a soli 131,99€ grazie allo sconto del 31%.



