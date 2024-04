Oggi questo SSD Samsung costa 130€ in MENO!

Se state cercando una soluzione di archiviazione più avanzata rispetto alle classiche chiavette USB, e avete bisogno di un dispositivo che offra prestazioni elevate nel trasferimento e nella conservazione di file tra diversi device, Amazon propone un'offerta imperdibile. Potete acquistare oggi il Samsung T5 EVO da 4TB con uno sconto del 30%, pagandolo solo 299€ invece di 429,99€.

Samsung T5 EVO, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Samsung T5 EVO è la soluzione perfetta per chi ha un ritmo di vita frenetico e necessita di un dispositivo affidabile e veloce per gestire i propri dati. Con una velocità di lettura e scrittura sequenziale fino a 460 MB/s, è particolarmente consigliato per professionisti creativi che manipolano file di grandi dimensioni e desiderano minimizzare i tempi di attesa durante il trasferimento dati.

La sua ampia compatibilità con Mac, PC, laptop, tablet, smartphone e anche console da gioco, lo rende un SSD versatile adatto a molteplici esigenze e dispositivi. Per chi è alla ricerca di robustezza, il Samsung T5 EVO è la risposta: con una struttura solida in gomma e metallo, è progettato per resistere a cadute da un'altezza fino a 2 metri.

Inoltre, la tecnologia anti-surriscaldamento integrata assicura una maggiore durata nel tempo e prestazioni costanti, rendendolo una scelta affidabile per chiunque desideri un SSD portatile di alta qualità. Che siate fotografi, videomaker, designer o semplicemente avete bisogno di una soluzione efficiente per l'archiviazione esterna, il Samsung T5 EVO da 4TB, ora disponibile a 299€ con un risparmio di addirittura 130€, è un'opzione eccellente e conveniente per tutte le vostre esigenze di archiviazione.

