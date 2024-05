Samsung Galaxy S23 Ultra con Galaxy AI oggi è SCONTATO di ben 583€!

L'introduzione di Galaxy AI, l'intelligenza artificiale di Samsung per smartphone, rappresenta uno dei motivi principali che spinge gli utenti ad acquistare il nuovo Samsung Galaxy S24. Tuttavia, l'integrazione di Galaxy AI anche nei modelli di punta della generazione precedente, come S23 Ultra, rappresenta un'ottima opportunità per chi ha un budget più contenuto. Attualmente, su Amazon, il modello S23 Ultra da 256GB è disponibile al prezzo più conveniente di sempre: 895,85€ invece di 1.479€.

Samsung Galaxy S23 Ultra, chi dovrebbe acquistarlo?

Samsung Galaxy S23 Ultra è lo smartphone ideale per chi cerca un dispositivo all'avanguardia e un autentico compagno di vita digitale. È particolarmente consigliato agli appassionati di fotografia che vogliono catturare ogni momento con una qualità senza precedenti, grazie alla sua fotocamera da 200MP capace di produrre immagini nitide in qualsiasi condizione di luce.

Questo smartphone è perfetto anche per gli utenti più esigenti in termini di performance. Il processore Snapdragon 8 Gen 2 assicura un'esperienza d'uso fluida e veloce, ideale per giochi e applicazioni ad alto consumo di risorse. Per chi ama prendere appunti o disegnare, la S Pen inclusa nell'acquisto arricchisce ulteriormente l'esperienza d'uso, rendendolo uno strumento versatile per la produttività e la creatività mobile.

Inoltre, anche gli utenti che cercano uno smartphone affidabile per lunghe giornate di lavoro o di svago apprezzeranno la batteria da 5.000 mAh, che assicura un'autonomia per l'intera giornata. Con un prezzo attuale di 895,85€, l'cquisto di Samsung Galaxy S23 Ultra diventa un vero affare!

