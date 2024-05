Router AVM FRITZ!Box 6850 LTE a un SUPER prezzo! (-27%)

Desiderate migliorare la vostra rete domestica con un ottimo router dotato di supporto LTE? Su Amazon trovate l'AVM FRITZ!Box 6850 LTE Edition in offerta a soli 145,00€, rispetto al prezzo consigliato di 199,99€, con uno sconto del 27%. Approfittate subito di questa occasione!

AVM FRITZ!Box 6850 LTE Edition, chi dovrebbe acquistarlo?

AVM FRITZ!Box 6850 LTE Edition rappresenta una scelta ideale per coloro che necessitano di una connessione Internet affidabile e versatile, adatta sia per uso domestico che professionale. Grazie alla sua capacità di connettersi attraverso reti LTE/4G e 3G, oltre a supportare connessioni DSL, questo modem-router si adatta perfettamente a chi vive in aree con copertura ADSL limitata o desidera avere una connessione di backup in caso di malfunzionamenti della linea fissa. La tecnologia Dual Band Wi-Fi fino a 1.266 Mbit/s assicura prestazioni elevate per lo streaming, il gaming online e il download di file pesanti, senza tralasciare coloro che hanno bisogno di una rete affidabile per il telelavoro o la didattica a distanza.

AVM FRITZ!Box 6850 LTE Edition offre anche funzionalità avanzate come il Mesh Wi-Fi, per un segnale potente e uniforme in tutta la casa, e quattro porte Gigabit LAN per collegare dispositivi via cavo. La presenza di una porta USB 3.0 amplifica le sue potenzialità utilizzandolo come NAS o per condividere una stampante in rete. Per coloro che utilizzano la telefonia fissa, il dispositivo funge anche da centralino, compatibile con diverse tecnologie di telefoni.

Proposto al prezzo speciale di 145,00€, il router AVM FRITZ!Box 6850 LTE Edition rappresenta una scelta eccezionale per chi cerca una soluzione performante ed affidabile per la propria connettività domestica o professionale. Con la sua ampia gamma di funzioni e la tecnologia di connettività all'avanguardia, offre una copertura e prestazioni superiori rispetto ai dispositivi standard.

Vedi offerta su Amazon