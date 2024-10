ROG Ally vs MSI Claw: qual è la migliore?

Nel mondo del gaming portatile, il panorama delle console e dei dispositivi cosiddetti "handheld" continua a evolversi rapidamente: con il successo di Steam Deck, la piattaforma Valve ha fatto da apripista a numerosi dispositivi che hanno cercato di ritagliarsi la loro fetta di mercato: tra questi troviamo anche ROG Ally, probabilmente la più nota tra le portatili con Windows, o la recente MSI Claw.

ROG Ally è la proposta di ASUS ed è oggi disponibile sul mercato in diverse versioni: la entry level Z1, la popolarissima Z1 Extreme e la nuova versione aggiornata ROG Ally X, che pur tenendo lo stesso Z1 Extreme migliora diverse caratteristiche.

Sia ROG Ally che MSI Claw sono da considerarsi come un vero e proprio PC Windows a forma di console. La proposta di MSI, però, sotto la scocca ha scelto Intel rispetto allo Z1 di AMD, con quindi differenze in termini di supporto e performance.

Entrambe le handheld vogliono farvi giocare i vostri giochi preferiti fuori casa, ma se avete ridotto le opzioni di scelta a solo queste due, quale dovreste acquistare? Vediamolo insieme a seconda delle vostre necessità.

Specifiche tecniche

MSI Claw ROG Ally Z1 Extreme ROG Ally X Chip • Intel Core Ultra 7 155H

• Intel Iris Graphics • AMD Ryzen Z1 Extreme (Zen4 4nm process, 8-core/16-threads, 24MB cache totale, fino a 5.10 GHz boost)

• GPU integrata AMD Radeon™ Graphics (AMD RDNA™ 3, 12 CUs, fino a 2.7 GHz, fino a 8.6 Teraflops • AMD Ryzen Z1 Extreme (Zen4 4nm process, 8-core/16-threads, 24MB cache totale, fino a 5.10 GHz boost)

• GPU integrata AMD Radeon™ Graphics (AMD RDNA™ 3, 12 CUs, fino a 2.7 GHz, fino a 8.6 Teraflops Memoria • 16 GB LPDDR5 Dual Channel • 16 GB LPDDR5-6400 • 24 GB LPDDR5 7500 pre-installata Display • 1080p (1920 x 1080)

• LCD 7" IPS

• 16:9 aspect ratio

• 120 Hz

• Touchscreen • IPS 7"

• 1920x1080 (16:9) 500 nits

• 120Hz

• Touchscreen • IPS 7"

• 1920x1080 (16:9) 500 nits

• 120Hz

• Touchscreen Archiviazione • SSD 512 GB 2230 NVMe PCIe Gen 4 x 4

• SSD 1 TB 2230 NVMe PCIe Gen 4 x 4 (modello di punta)

• Slot Micro SD • 512GB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD (2230)

• Slot Micro SD • 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD (2280)

• Slot Micro SD Batteria • 53 Whr con ricarica rapida a 65W • 40WHrs • 80WHrs Connettività • 1 x Thunderbolt/ USB Type C

• 1 x lettore Micro SD

• 1 x porta hack

• Wi-Fi 7 Intel Killer

• Bluetooth 5.4

• Lettore impronte nel tasto di accensione • 1x 3.5mm Combo Audio Jack

• 1 x ROG XG Mobile

• 1 x USB Type-C comb (with USB 3.2 Gen2, supporta DisplayPort 1.4)

• Wi-Fi 6E (802.11ax)

• Bluetooth 5.2

• Lettore impronte

• 1x 3.5mm Combo Audio Jack

• 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C con supporto per DisplayPort™ / alimentazione

• 1x Type C USB 4 (Thunderbolt™ 4, supporto a DisplayPort™ 1.4 con Freesync, Power Delivery 3.0)

• Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 2*2

• Bluetooth® 5.2

• Lettore impronte



Dimensioni • 294 x 117 x 21,2 mm

• 675 grammi • 28 x 11,1 x 3,2 cm

• 608 grammi • 28.0 x 11.1 x 2.47 x 3.69 cm

• 678 grammi Joystick • Stick analogici con Hall Effect • Stick analogici • Stick analogici

Panoramica: cosa sono e a cosa servono

Cos'è ROG Ally

ASUS ROG Ally è un dispositivo portatile da gaming lanciato da ASUS per competere nel settore sempre più popolare delle console portatili di ultima generazione. Equipaggiato con un display da 7" e una risoluzione Full HD, è celebre per essere una delle handheld dalle migliori performance – anche in virtù del grande supporto che ASUS le ha dato dall'uscita in poi, migliorando tutti quei nervi scoperti di "gioventù" che inizialmente avevano caratterizzato l'esperienza di gioco su ROG Ally.

Sotto la scocca, troviamo AMD Z1 Extreme su ROG Ally e ROG Ally X, una chip pensato specificamente per supportare il gaming in alta definizione e garantire prestazioni elevate, nonostante la sua compattezza. È disponibile sul mercato anche una variante più economica, che monta Z1 e che è indicata per chi vuole fare soprattutto retrogaming o dedicarsi a giochi che non hanno grossi requisiti tecnici.

ROG Ally è un dispositivo con Windows 11, il che significa che è di fatto compatibile con qualsiasi cosa giri sul vostro desktop Windows domestico (Steam, Game Pass, Epic Games Store, emulatori e via dicendo).

Cos'è MSI Claw

MSI Claw è un dispositivo portatile che richiama il design di una console, realizzato da MSI, azienda nota per la produzione di componenti PC di fascia alta. Il dispositivo è dotato di un display Full HD e di controlli integrati, offrendo un’esperienza simile a quella di una console, ma con la versatilità di un PC completo.

Claw, infatti, utilizza a sua volta il sistema operativo Windows, identico a quello di un PC desktop, garantendo una compatibilità estesa: qualsiasi software che funziona su un normale PC può essere eseguito anche su questo dispositivo.

Sotto la scocca monta un chip Intel Ultra 7 155H, che permette di giocare anche uscite recenti e che è migliorato notevolmente nelle performance rispetto all'uscita – anche se non raggiunge ancora la stabilità dello Z1 Extreme di ROG Ally e Lenovo Legion Go, nemmeno nei nostri test più recenti.

Design e portabilità

ROG Ally

ROG Ally ha un design estremamente votato alla portabilità, al punto che i primissimi modelli (come la ROG Ally di chi vi scrive) potevano raggiungere temperature importanti. Ha un controller integrato con doppi stick analogici (niente effetto hall, né su Ally né su Ally X) e una peculiare livrea bianca, che diventa invece nera nella potenziata Ally X (che ha un miglior sistema di dissipazione, RAM aggiuntiva e 1 TB di SSD).

Non dispone invece di trackpad come quelli di Steam Deck, ma ha a sua volta dei tasti macro posteriori configurabili, la cui ergonomia è stata migliorata su ROG Ally X. Viene venduta senza borsa inclusa, ma con un blocco alimentatore molto comodo da trasportare.

MSI Claw

MSI Claw ha un design praticamente affine a quello di ROG Ally, ma meno rifinito sulle impugnature, che ad esempio non presentano texture anti-scivolo come sulla proposta di ASUS. Apprezzabile la livrea nera, molto elegante, e la resa della retroilluminazione dei pulsanti – che tuttavia non danno un feeling all'altezza del costo della handheld, soprattutto su d-pad.

Anche in questo caso, a meno di promozioni speciali nell'acquisto non è inclusa la borsa. Inoltre, il blocco alimentatore è curiosamente molto ingombrante e realizzato in due elementi diversi, come quello di un notebook. Risulta, in pratica, quasi più ingombrante, da portarsi dietro, della console in sé.

Prestazioni di gioco

ROG Ally

Tra tutte, probabilmente ROG Ally è la handheld maggiormente nota proprio per la sua forza bruta, che vi permette anche di giocare un gioco come Alan Wake 2 in portatile. Per riuscirci, però, dovete optare per la versione con Z1 Extreme (che poi è quella più diffusa e, secondo noi, l'unica che abbia senso), o direttamente la potente e futuribile ROG Ally X, che ha alcune significative migliorie tecniche rispetto all'originale.

Pensata per giocare in full HD, ROG ally permette anche di scalare i giochi a 720p per ottenere frame rate migliori, e consente in modo piuttosto intuitivo di dosare la potenza del suo hardware, magari facendovi risparmiare un po' di batteria (e, lo vedremo, soprattutto sulla normale Ally, è bene farlo).

Dotata di 512 GB di archiviazione su SSD nel modello normale e di 1 TB su ROG Ally X, ha anche uno slot micro SD che supporta anche UHS-II, per l'espansione dello spazio di archiviazione.

Su questa scheda tecnica, le prestazioni di gioco sono spesso tra le migliori che abbiamo visto su handheld e, a meno di giochi ottimizzati in modo problematico che darebbero filo da torcere anche a un desktop (mi viene in mente Dragon's Dogma 2, davvero problematico all'uscita), potete considerare di giocare su ROG Ally praticamente qualsiasi cosa vi venga in mente, a patto che il display da 7" non sia per voi un ostacolo.

L'unico nero importante da segnalare è quello legato alle temperature che alcuni modelli (soprattutto quelli del day-one, dell'estate 2023) raggiungono, che causano dei surriscaldamenti e che in alcuni casi avrebbero causato dei malfunzionamenti allo slot della Micro SD. Il problema sembra invece rientrato su modelli di Ally più recenti e, personalmente, non ho osservato temperature così alte sulla nuova ROG Ally X.

Sul modello Ally, inoltre, un neo è rappresentato dalla batteria, che si scarica molto rapidamente se giocate a titoli che richiedono un certo sforzo tecnico. Molto meglio, invece, su ROG Ally X, che monta una batteria molto generosa e la gestisce meglio.

MSI Claw

MSI ha deciso di distinguersi nel settore delle portatili optando per una APU Intel, una novità assoluta per questo segmento di mercato. Tuttavia, la scelta ha avuto risultati altalenanti: al lancio, Claw ha mostrato problemi significativi di performance, con frequenti stuttering nei giochi AAA a cui invece sarebbe destinata.

Col passare dei mesi, vari aggiornamenti hanno contribuito a migliorare la situazione, rendendo il dispositivo più stabile. Nonostante ciò, Claw risulta ancora leggermente meno affidabile in termini di prestazioni rispetto ad altre console portatili Windows, anche a parità – o perfino superiorità – di prezzo.

La console è equipaggiata con RAM LPDDR5 e storage NVMe, garantendo tempi di caricamento veloci, ed è dotata di uno slot Micro SD per espandere la memoria interna. La batteria offre una buona autonomia e rappresenta uno dei punti di forza del dispositivo, sebbene permangano alcuni aspetti che potrebbero essere ulteriormente ottimizzati.

Display

ROG Ally

ROG Ally monta un display da 7" 1920x1080, pensato per giocare in full HD o per scalare la risoluzione in modo che possiate godervi i giochi anche a livello leggermente inferiore per favorire il frame rate, come 900p o 720p. La resa dello schermo IPS è effettivamente ottima: è dotato anche di refresh rate a 120 Hz, per garantire il massimo della fluidità delle immagini, e lavora in 16:9 (mentre Steam Deck e Legion Go, ad esempio, optano per 16:10).

Non ci sono trattamenti anti-riflesso disponibili sul mercato e il display è identico sia che compriate Ally, sia che scegliate Ally X.

MSI Claw

Claw è equipaggiata con un display Full HD da 7", con risoluzione di 1920x1080. Lo schermo offre colori particolarmente vividi e si comporta bene anche nei giochi più dettagliati.

La finitura lucida del display accentua la vivacità dei colori, ma, come nel caso del ROG Ally, può generare riflessi fastidiosi se utilizzato all’aperto o in prossimità di fonti luminose. Lo schermo ha un rapporto d’aspetto di 16:9, lo stesso della console ASUS.

Sistema operativo e giochi compatibili

ROG Ally

Come abbiamo già accennato, ROG Ally è una piattaforma Windows, il che significa che può far girare qualsiasi cosa giri anche sul vostro PC desktop.

Per rendere l'esperienza di gioco più scorrevole, monta una interfaccia proprietaria che si può aprire (o non aprire, a vostra scelta), all'avvio del sistema operativo, Armoury Crate: da qui è possibile gestire facilmente le opzioni di Ally senza dover necessariamente passare per le schermate di Windows.

Tuttavia, per il download dei giochi è comunque necessario passare per i client installati su Windows (che poi vengono inseriti nel mosaico di Armoury Crate), così come si presentano tutti i possibili contrattempi di un PC, come i possibili aggiornamenti di sistema, la solerzia un po' troppo iperattiva del firewall e via dicendo.

Considerando che ogni cosa può girare su ROG Ally, va da sé che nessun gioco sia ottimizzato per farlo e che dovrete essere voi a cercare le migliori impostazioni grafiche, qualora quelle automatiche che un gioco si imposta in avvio non fossero soddisfacenti (e capiterà spesso che non lo siano, perché i giochi non sanno bene come comportarsi davanti all'APU portatile di AMD). È quindi necessario prendere un po' di dimestichezza con le diverse opzioni grafiche.

MSI Claw

A sua volta, MSI Claw è una piattaforma Windows, anche lei con tutti i pro e tutti i contro del caso. La handheld di MSI infatti è come un PC con uno schermo da 7", al punto che anche l'interfaccia del sistema operativo (e purtroppo il suo ingombro, tra driver e aggiornamenti di sistemi) sono invariati rispetto a un computer, come abbiamo citato per ROG Ally.

Anche in questo caso, c'è una interfaccia proprietaria di MSI che facilita un po' l'accesso ai giochi e alle impostazioni, oltre che alla gestione e al dosaggio della potenza/batteria della vostra handheld, facendovi impostare in modo intuitivo anche TDP e luminosità.

E, come per ROG Ally, potete giocare qualsiasi cosa giri su Windows. Come già detto, però, nessun gioco è ottimizzato per girare bene su questi sistemi, quindi dovrete essere voi – e su MSI Claw il consiglio è ancora più valido che su Ally – a trovare le impostazioni migliori, gioco per gioco.

Rapporto qualità/prezzo

ROG Ally

Al momento, è possibile trovare diverse fasce di prezzo per ROG Ally, a seconda del modello scelto:

Come potete notare, la meno potente con Z1 ha un prezzo molto accessibile. La versione con Z1 Extreme ha ufficialmente un prezzo di 799€, ma ormai da tempo è perennemente in sconto a 599€, per cui la differenza così ridotta rispetto ai 499€ di Z1 fa assolutamente propendere per il modello con Z1 Extreme.

Se invece cercate qualcosa di più futuribile, indubbiamente gli 899€ di ROG Ally X sono tanti, ma sono anche più "a prova di futuro", dal momento che la batteria dura molto di più che sulla ROG Ally Z1 Extreme e la RAM può dare una grossa mano a lavorare sotto sforzo su giochi pesanti.

MSI Claw

Lanciata al prezzo di 899€ a maggio 2024 (completamente fuori mercato), MSI Claw ha visto con i mesi una rimodulazione del suo costo, che oggi si assesta sui 649€ presso i maggiori rivenditori, per il taglio da 512 GB di SSD. A volte in sconto si trova a prezzi inferiori, ma considerando i 649€ abituali è difficile immaginare di preferirla ai 599€ di Ally con Z1 Extreme.

Il rapporto qualità-prezzo di MSI Claw al momento è poi inficiato da un'altra questione, ossia che MSI abbia già annunciato una nuova handheld erede di quella attuale – che comunque sta ricevendo aggiornamenti e migliorie. Ha senso acquistare a 649€ una macchina che a pochi mesi dal lancio avrà già una erede più ambiziosa, peraltro equipaggiata con i nuovi Lunar Lake?

Quale scelgo?

MSI Claw e ROG Ally sono molto sovrapponibili, come avete notato: sono entrambe macchine con Windows, entrambe hanno un design senza trackpad ed entrambe presentano un IPS da 7" in full HD per godersi i propri giochi.

La scelta quindi può essere molto soggettiva, ma a fare da discriminante c'è soprattutto il fatto che ROG Ally abbia raggiunto una maturità maggiore, e quindi maggior stabilità, rispetto a MSI Claw. E, anche considerando che sappiamo che a breve vedremo già una erede, è difficile in questo momento pensare che Claw sia un acquisto in qualche modo futuribile, al contrario sia di ROG Ally – che rimane molto affidabile, risolti i problemi del lancio – sia, soprattutto, della potenziata ROG Ally X.

Se è vero che il mondo Intel presto vedrà l'arrivo dei Meteor Lake, quello AMD dovrebbe vedere il prossimo anno gli Z2 Extreme: a quel punto, si parlerà di una nuova generazione. Ma, fino ad allora, ROG Ally è sicuramente in vantaggio, per prezzo, proposta e visione coesa intorno al progetto, rispetto a quanto pasticciato intorno a MSI Claw.

