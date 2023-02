Cover per Steam Deck | Le migliori del 2023

Da quando Steam Deck è diventata facilmente disponibile per l’acquisto – dopo le difficoltà con le scorte avute per mesi dopo il lancio – sono tanti i videogiocatori che hanno deciso di avvicinarsi alla peculiare piattaforma realizzata da Valve, che reinterpreta in un modo tutto suo il gaming su PC, rendendolo molto più vicino a quello delle console.

Sulla nostra testata vi abbiamo proposto una ricca video recensione che ha analizzato Deck proprio da questo punto di vista – quello di chi è abituato a giocare su console e sta cercando di avvicinarsi all’enorme libreria di videogiochi acquistabili (di solito a prezzi più economici che su altri store come quelli console, va detto) su Steam.

Se state continuando a orientarvi con la vostra Steam Deck, oggi abbiamo per voi un’altra guida: è quella alle migliori cover per Steam Deck. Nonostante la piattaforma handheld di Valve sia molto solida, infatti, è un’ottima idea dotarla di una cover di protezione, che permette sia di attutire eventuali urti in caso di caduta, sia di migliorarne l’usabilità e il grip.

Abbiamo selezionato per voi le migliori disponibili e vi spieghiamo, una per una, perché possono essere ideali per le vostre necessità di gioco.

Migliori cover per Steam Deck

Spigen Cover Rugged Armor

Grande grip e grande qualità

La Spigen Cover Rugged Armor è universalmente riconosciuta come una delle migliori cover mai concepite per Steam Deck. Questa pratica cover, infatti, è disegnata precisamente per il corpo della piattaforma di casa Valve: protegge tutta la scocca posteriore, ma lasciandola libera di ventilare, mentre tiene immacolata quella frontale. È inoltre dotata di una finitura speciale che permette di avere un grip ottimale, oltre che di un cordino grazie al quale potete giocare tenendo Deck legata al polso. Se dovesse scivolarvi, quindi, non volerebbe mai sul pavimento. Parliamo di una cover solida, che costa un pochino di più di altre concorrenti, ma che giustifica il suo prezzo nella qualità costruttiva e nella precisione del suo design, progettato con grandissima cura per i dettagli.

» Vedi Spigen Cover Rugged Armor su Amazon

Benazcap con supporto

Perfetta per giocare comodi

Personalmente, questa è la cover che ho scelto per la mia Steam Deck: la proposta di Benazcap dotata di supporto infatti, è comodissima per diverse necessità. La prima, è che è molto solida e dà una sensazione di grande protezione per Deck. La seconda è il suo ottimo grip, che rende piacevole tenere in mano la piattaforma nonostante il suo peso e le sue dimensioni. La terza è che se, come me, spesso giocate tra il seduto e lo steso, sul divano, il fatto che sia dotata di un “piede” di supporto simile a quello di Switch vi permette di poggiarla (magari sulla sua stessa borsa, messa sulle gambe), limitandovi a stringerla senza doverne reggere il peso. La cosa rende giocare estremamente più comodo e può essere un’ottima scelta se il peso di Deck vi affatica un po’, perché la rende più simile all’uso “da tavolo” di Nintendo Switch.

» Vedi Benazcap con supporto su Amazon

Benazcap con presa antiscivolo

Per giocare in sicurezza

Se la precedente proposta di Benazcap era realizzata in plastica dura, in questo caso parliamo di una cover in silicone antiscivolo, che vi permette di coprire perfettamente la vostra Steam Deck mantenendo il massimo del comfort nell’impugnatura. Sul retro è presente una bocchetta per consentire il massimo della ventilazione (dato che il silicone, senza, tratterebbe troppo facilmente il calore). Inoltre, le impugnature presentano una convinta texture puntinata e rigata antiscivolo, che rende giocare molto più sicuro. È disponibile anche una variante con un piede posteriore, per tenere Deck poggiata sullo stand.

» Vedi Benazcap con presa antiscivolo su Amazon

DLseego in TPU

Per una protezione completa (e ventilata)

Per chi sta cercando una custodia flessibile, un’ottima proposta è rappresentata anche dalla custodia di DLseego. Questa cover per Steam Deck, infatti, è realizzata in TPU morbido che si adatta perfettamente al corpo della piattaforma, proteggendola dagli urti. Sul retro presenta delle ampie aree che permettono la ventilazione, oltre a una impugnatura puntinata e sagomata per il massimo del grip. Nota a suo favore: è disponibile anche in diversi colori, quindi potete sbizzarrirvi se l’idea di una Deck completamente nera vi è venuta un po’ a noia.

» Vedi DLseego in TPU su Amazon

HEYSTOP cover trasparente

Per chi vuole mantenere il colore originale

Mettiamo il caso che vogliate proteggere la vostra Steam Deck ma non abbiate intenzione di coprire il suo colore originale. In tal caso, una soluzione ottima (e che costa anche molto meno delle altre) è rappresentata dalla cover trasparente HEYSTOP: realizzata in TPU flessibile, è completamente trasparente, il che significa che – un po’ come le omologhe che siamo abituati a vedere per i cellulari – tiene invariato il colore e il look di Deck, limitandosi ad aumentarne un po’ lo spessore per proteggerla dagli urti. Per il resto, è una cover trasparente in tutto e per tutto: non presenta finiture particolari sulle impugnature, non aumenta il grip, ma la protegge da urti e cadute.

» Vedi HEYSTOP cover trasparente su Amazon

Come scegliere la miglior cover per Steam Deck

Ci sono diversi aspetti che è bene tenere in considerazione, quando si sceglie la propria cover ideale per Steam Deck. Per aiutarvi a decidere quale faccia di più al caso vostro, facciamo il punto di seguito.

Materiale: rigida o morbida?

Prima di tutto, valutate il materiale di cui dovrà essere realizzata la vostra cover per Steam Deck. Al momento, trovate sul mercato sia proposte con corpo in plastica rigida che altre morbide e flessibili, realizzate in gomma, silicone o TPU.

Nel caso delle cover rigide, queste devono essere tagliate con grande precisione per aderire bene al corpo della console (quindi occhio a prenderne una molto economica, che magari non “calza” come dovrebbe Deck). Il loro vantaggio è che sono molto solide, non si deformano con il tempo e, a differenza di quelle in silicone, non tendono a sporcarsi e attirare pelucchi. Sono quindi scelte ottime per chi ha bisogno di grande affidabilità.

Le cover morbide, invece, di solito sono elastiche e siete voi a sistemarle per bene intorno al corpo di Steam Deck – assicurandovi che si adattino bene ai diversi grilletti e alle bocchette di ventilazione. Una volta fatto, rimuoverle e riapplicarle per qualsiasi motivo, può risultare un po’ scomodo rispetto a una cover rigida.

Sono molto più maneggevoli e meno ingombranti, perché si “distribuiscono” sul corpo di Deck, ma si rovinano più velocemente e se le togliete e rimettete spesso possono allentarsi.

Grip e comfort

Il comfort è ovviamente fondamentale, quando parliamo di una piattaforma handheld come Steam Deck. Quando scegliete la vostra cover, allora, tenente la cosa in conto.

Prima di tutto, la cover può cambiare il grip che avete con la vostra console: sul mercato trovate proposte che aderiscono al corpo della console, altre dall’impugnatura sagomata per permettervi di tenere Deck più saldamente. Molte propongono anche, proprio sulle impugnature, delle texture puntinate o diamantate, che evitano lo scivolamento dalla vostra presa – anche nei momenti più concitati.

Inoltre, ci sono molte cover sul mercato che permettono di utilizzare un laccetto da polso, ideale per chi ha paura che Deck possa scivolargli e cadere: in quel caso, rimarrebbe comunque legata al polso e non potrebbe finire contro il pavimento.

Ci sono anche delle cover completamente lisce, come quelle trasparenti: in quel caso valutate bene l’acquisto, perché non avendo nessun tipo di texture vi costringono anche a rinunciare al grip base di Steam Deck.

Extra: laccetto, ventilazione

Come accennato nel paragrafo precedente, ci sono anche altri aspetti da valutare, nel design della console. Alcune, ad esempio, permettono di inserire un laccetto per legarsi Steam Deck al polso – molto comodo per chi ha paura che possa cadergli per terra.

Ci sono delle cover che hanno un piccolo slot preposto dove legare il laccetto, mentre altre – pur non avendo uno spazio addetto – vi permettono comunque di annodare il laccetto tra lo stand o i ritagli per i trackpad.

Ricordate anche che la ventilazione e il raffreddamento sono molto importanti. Una cover che si dimentica di lasciar liberi gli slot posteriori di Steam Deck non è una buona cover, perché costringe la piattaforma a non poter espellere l’aria calda, ne aumenta la temperatura e di conseguenza ne accelera l’invecchiamento (e ne peggiora le performance, oltretutto).

Occhio alle custodie

Infine, occhio anche alla custodia che usate. Se siete soliti riporre Steam Deck nella sua borsa in dotazione, quando non giocate, per tenerla a riposo o portarla in giro con voi, non comprate una cover così ingombrante da non permetterle più di entrare nella custodia.

In questo caso, la raccomandazione è quella di scegliere una cover sottile, più aggraziata, perché comunque quando trasportate Deck è già protetta dalla sua borsa. Se, invece, non usate affatto la custodia, allora non preoccupatevi di quale cover possa o non possa calzarle: sceglietene una che vi permetta di proteggere la piattaforma al meglio, perché sarà il suo compito anche quando, magari, ve la infilerete nello zaino.