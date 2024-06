ROG Ally X vs ROG Ally: cosa cambia?

In queste ore, in occasione del Computex ASUS ha svelato ufficialmente tutte le specifiche di ROG Ally X, la sua nuova handheld mid-gen, che eredita quanto fatto dall'originale ASUS ROG Ally per migliorarne alcune caratteristiche.

Non si tratta, come vi abbiamo raccontato, di un vero e proprio modello di nuova generazione, ma di un aggiornamento che proporrà alcuni cambiamenti, come l'incremento della RAM, il nuovo SSD da 1 TB o la batteria raddoppiata.

Advertisement

Abbiamo quindi deciso di riassumere in una tabella le differenze tra ROG Ally e ROG Ally X, che potete consultare qui di seguito.

ASUS ROG Ally X vs ASUS ROG Ally: cosa cambia? Differenze

ROG Ally X ROG Ally (modello top) APU AMD Z1 Extreme AMD Z1 Extreme Display 7" 1080p LCD 120Hz 7" 1080p LCD 120Hz RAM 24 GB LPDDR5X-7500 16 GB LPDDR5-6400 Archiviazione 1 TB SSD M.2 2280 512 TB SSD M.2 2230 Connettività 1 x USB 3.2 Type-C, 1 x USB 4 Type-C (Thunderbolt) 1 x USB 3.2 Type-c, 1 x ROG XG Mobile Batteria 80 Wh 40 Wh Peso 678 grammi 608 grammi Dimensioni 28 x 11,4 x 3,7 cm 28 x 11,1 x 3,2 cm Prezzo al lancio 899€ ($799 confermati) 799€

Come potete vedere, le differenze più significative sono:

RAM che passa a 24 GB LPDRRX-7500 (erano 16 GB LPDDR-6400);

che passa a 24 GB LPDRRX-7500 (erano 16 GB LPDDR-6400); SSD da 1 TB 2280 (era 512 GB 2230);

da 1 TB 2280 (era 512 GB 2230); Batteria da 80 Wh (era 40 Wh);

da 80 Wh (era 40 Wh); Porte che diventano 2 USB, una 3.2 e una 4.0;

che diventano 2 USB, una 3.2 e una 4.0; Peso che passa a 678 grammi (erano 608 grammi);

che passa a 678 grammi (erano 608 grammi); Prezzo di listino che sarà (presumibilmente) di 899€, confermati i $799.

Il lancio di ASUS ROG Ally X è atteso per il 22 luglio, con i pre-ordini aperti dal 2 giugno. Per la nostra video recensione completa dell'originale, inquadrata nell'ottica di un approccio da parte dei giocatori console, fate riferimento a questo articolo.