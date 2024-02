13% di SCONTO su questo OTTIMO Aspirapolvere Lavapavimenti!

Ben pochi di noi amano passare tanto tempo a pulire, anche se è indispensabile farlo per tenere in ordine e accogliente la propria casa. La soluzione è affidarsi robot aspirapolvere e lavapavimenti come Aonus, soluzione 3-in-1 che vi permette, con un unico accessorio, di spazzare e rendere splendenti i vostri pavimenti. In questo momento potete approfittare di uno sconto del 13% e farlo vostro a soli 339€, con un bel risparmio rispetto ai 389,99€ abituali e ai 399,99€ di listino.

Robot Aspirapolvere Lavapavimenti aonus, chi dovrebbe acquistarlo?

Il robot aspirapolvere proposto da Aonus sta guadagnando sempre più popolarità nelle case, offrendo una soluzione rivoluzionaria per chi cerca una pulizia domestica efficiente e automatizzata. Con una potenza di aspirazione di 3700Pa e la capacità di gestire sia l'aspirazione che il lavaggio del pavimento, questo modello è l'ideale per chi desidera mantenere la casa impeccabile senza dover compiere sforzi. La navigazione laser LDS e la capacità di memorizzare fino a 5 mappe di pulizia lo rendono perfetto per abitazioni di medie e grandi dimensioni, assicurando una copertura completa delle superfici grazie a una pianificazione intelligente dei percorsi.

Particolarmente consigliato per famiglie con animali domestici o persone con allergie, grazie ai sensori intelligenti che individuano i tappeti e regolano automaticamente la potenza di aspirazione per una pulizia profonda. Inoltre, la stazione di svuotamento da 3,5L e il sistema di filtraggio a più strati minimizzano il contatto con la polvere e gli allergeni. Dotato di controllo tramite Wi-Fi/App/Alexa, offre un livello di comodità insuperabile per chi desidera gestire le pulizie in modo intelligente.

Questo dispositivo 3-in-1, che combina le funzioni di aspirapolvere, mop e scopa elettrica, si distingue per la sua innovativa tecnologia di navigazione, potente aspirazione e versatilità di pulizia, rappresentando un ottimo investimento per chi cerca una soluzione efficiente e automatizzata per mantenere la casa pulita – sopratutto considerando l'attualmente prezzo in offerta, che ve lo porta direttamente a casa a soli 339€.

Vedi offerta su Amazon