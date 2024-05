Rivivi le gesta di Ezio in Assassin's Creed The Ezio Collection a SOLI 22€! -12%

Se siete fan della saga di Assassin's Creed, non potete perdervi questa offerta inerente ad Assassin's Creed The Ezio Collection, disponibile su Amazon. Questo pacchetto include tre capolavori della serie: Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Brotherhood e Assassin's Creed Revelations, tutti rimasterizzati per PS4. Oltre alla possibilità di vivere le avventure di Ezio Auditore in una qualità mai vista prima, potrete approfittare di uno sconto interessante: da 24,76€ è sceso a soli 21,84€, permettendovi di risparmiare con uno sconto del 12%. Un'occasione da cogliere per arricchire la propria collezione o vivere per la prima volta l'epica saga di Ezio.

Assassin'S Creed Ezio Collection, chi dovrebbe acquistarlo?

Assassin's Creed The Ezio Collection (qui trovate la recensione completa) è fortemente raccomandato per gli appassionati della saga di Assassin's Creed e per coloro che desiderano rivivere o scoprire per la prima volta le avventure di Ezio Auditore, uno dei personaggi più iconici della serie. Questa collezione è ideale per i giocatori che cercano un'esperienza di gioco coinvolgente nell'affascinante scenario del Rinascimento italiano, con una trama ricca che si snoda attraverso tre capitoli epici del franchise. La rimasterizzazione per la prima volta su console PS4 offre una qualità visiva migliorata, rendendola l'opzione perfetta per godersi al meglio le avventure di Ezio con dettagli grafici e una fluidità di gioco superiori.

Se vi interessa immergervi in una narrazione profonda e appagante, arricchita da meccaniche di gameplay stealth e azione che hanno definito un'intera generazione di videogiochi, Assassin's Creed The Ezio Collection vi soddisferà a pieno titolo.

Proposto al prezzo di soli 21,84€, Assassin's Creed The Ezio Collection rappresenta un'ottima offerta per i fan della serie e per coloro che desiderano esplorare gli albori del conflitto secolare tra Assassini e Templari. La raccolta offre ore di gioco densamente ricche di azione, una trama avvincente e una profonda immersione negli scenari storici dell'Italia rinascimentale.

Vedi offerta su Amazon