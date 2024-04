La Gaming Week di Amazon presenta: Commodore C64 Mini a 36€!

La Gaming Week di Amazon è finalmente in corso, offrendo un'opportunità imperdibile per gli amanti del gaming. Dagli accessori a famosi videogiochi, c'è davvero qualcosa per tutti, e a prezzi incredibili! Tra le numerose offerte di oggi, segnaliamo con entusiasmo la presenza della bellissima "retro console" The C64 Mini, che vi permetterà di rivivere i gloriosi tempi del Commodore 64 ad un prezzo scontato di 36,26€ con lo sconto dell'11%. Un'occasione da non lasciarsi sfuggire, sia per gli appassionati del retrogaming che per i curiosi e i collezionisti del mondo dei videogiochi.

THE C64 Mini, chi dovrebbe acquistarlo?

The C64 Mini è una mini console che mantiene fedelmente le forme e i colori della console originale, il mitico Commodore 64. Tuttavia, è ridotta in dimensioni e offre una modalità "plug & play" che consente un facile e veloce collegamento a qualsiasi televisore, vecchio o nuovo, tramite un cavo HDMI standard. Questo la rende ideale per gli appassionati di vecchia data e per chi vuole immergersi nell'epoca d'oro dei videogiochi.

Questa splendida mini console è particolarmente consigliata per chi desidera un'esperienza di gioco retrò autentica ma con un tocco di modernità. Oltre alla sua anima "gaming", può fungere anche da computer, riprendendo le funzionalità e l'interfaccia dell'originale Commodore. È importante notare che, per utilizzarla come computer, è necessario collegare una tastiera USB, poiché quella presente sulla scocca è puramente estetica e non funziona realmente.

Inoltre, grazie a un aggiornamento successivo, è diventato possibile espandere notevolmente l'offerta di giochi oltre alla selezione preinstallata sul C64. Basta caricare altri giochi su una chiavetta USB e collegarla al dispositivo per accedere a una vasta gamma di nuove esperienze ludiche.

Incluso nel pacchetto c'è anche un joystick delle stesse dimensioni e funzionalità di quello originale, ma in versione USB. Inoltre, The C64 Mini dispone di una seconda porta USB a cui è possibile collegare un altro joystick o un pad compatibile, consentendo così di giocare in due persone, proprio come nell'originale.

Grazie alla possibilità di aggiungere giochi attraverso una chiavetta USB, offre un'esperienza di gioco estremamente flessibile e personalizzabile. Considerando anche il prezzo abbordabile di 36,26€, vi consigliamo di aggiungere subito questa console al carrello per evitare che vada esaurita. Non lasciatevi sfuggire questa opportunità!

