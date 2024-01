La luce PERFETTA per selfie e TikTok ora costa meno di 38 euro!

Quando si guardano i contenuti dei propri creator preferiti, ci si domanda spesso che smartphone o videocamera usino per filmarsi o scattare le foto, dimenticandosi dell'importanza della luce. Illuminare la vostra scena in modo perfetto fa molto di più di quanto potreste immaginare, ed ecco perché spendere qualche euro su una buona luce come la ring light UPhitnis – uno dei più recenti Amazon Finds – è un'ottima idea, se volete far fare un salto di qualità ai vostri video. Anche perché ora costa solo 37,89€.

Ring Light UPhitnis, chi dovrebbe acquistarla?

Se volete migliorare le vostre foto o i vostri video, una ring light come questa produrrà dei miglioramenti a cui faticherete a credere – e con pochissimo sforzo. Vi basterà sistemarla nella vostra postazione per godere delle sue tre modalità di illuminazione con dieci diversi livelli di luminosità: in questo modo potrete dimmerare (ossia aumentare o ridurre) il livello della luce a seconda di quello necessario nella vostra location, per avere il risultato migliore possibile.

E anche regolare l'altezza non sarà un problema, dal momento che la luce arriva completa di un treppiede che si può alzare fino a 1,57 m – perché, si sa, abbiamo tutti un'angolazione perfetta dalla quale scattarci le foto o registrare i video, quindi anche la luce deve essere posizionata nel modo più congegnale al vostro progetto. Oltretutto, è anche incluso un supporto al centro della ring light, con il quale potete posizionare lo smartphone in posizione di ripresa per registrare i vostri contenuti.

Considerando il prezzo accessibile, si tratta di una luce dal costo accessibile ma che ha tanto da offrire, raccomandata a chi crea contenuti online (che siano video, streaming o fotografie) e ha bisogno di una soluzione flessibile e che si adatti sia per luminosità che per posizione. A questo prezzo, non si può davvero chiedere di più. Ma se siete in cerca di alternative o avete un budget più alto, ricordate di dare un'occhiata alla nostra guida alle migliori luci per lo streaming.

