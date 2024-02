SCONTO: AMD Ryzen 5 7600X a solo 217,41€ (-12%)!

Tenere il proprio PC sempre all'avanguardia è importante, per godersi i propri videogiochi preferiti. Ecco perché oggi vi segnaliamo lo sconto su AMD Ryzen 5 7600X, che vi permette di ottenere prestazioni anche sopra a quelle di Intel 13600K, a un prezzo molto vantaggioso: si parla di 217,60€ con l'offerta attuale, il che significa che risparmiate il 12% sui 245,90€ normalmente richiesti.

AMD Ryzen 5 7600X, chi dovrebbe acquistarlo?

L'acquisto del processore AMD Ryzen 5 7600X è altamente consigliato per gli appassionati di gaming e coloro che cercano prestazioni elevate nelle attività informatiche. Con i suoi 6 core e 12 thread, questo processore offre prestazioni di gioco fluide, superando facilmente i 100 FPS anche nei titoli più esigenti. La frequenza massima di 5,3 GHz e la possibilità di overclocking contribuiscono ulteriormente a ottimizzare le prestazioni.

Il supporto alla memoria DDR5-5200 assicura prestazioni eccezionali per le applicazioni avanzate e il multitasking intensivo. Per coloro che cercano un significativo upgrade per il proprio PC, capace di migliorare non solo le prestazioni di gioco, ma anche l'esecuzione fluida di programmi di editing video e simulazioni complesse, il Ryzen 5 7600X si presenta come la scelta ideale.

La caratteristica di essere sbloccato per l'overclocking rende inoltre questo processore adatto agli utenti più esperti, poiché gli consente di sfruttare ancora di più le capacità del dispositivo. Tuttavia, è importante notare che il dissipatore non è incluso nella confezione, quindi sarà necessario acquistarne uno separatamente, soprattutto se si prevede di sfruttare appieno le potenzialità dell'overclocking. Al momento, potete fare vostra la CPU con un bel risparmio del 12%, al prezzo di 217,60€.

Vedi offerta su Amazon