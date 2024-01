Kingston DataTraveler Kyson a un prezzo STRACCIATO! Lo paghi meno di 15€

Se siete alla ricerca di una delle migliori chiavette USB, il marchio Kingston è una vera e propria certezza! Si tratta di infatti di uno dei brand più apprezzati in commercio, conosciuto per la grande affidabilità delle sue chiavette e per il suo eccellente rapporto qualità-prezzo. Al momento, la chiavetta USB DataTraveler Kyson da 128GB è in offerta su Amazon con uno sconto imperdibile del 47%, grazie al quale potrete acquistarla a soli 14,90€ anziché 27,99€.

Kingston DataTraveler Kyson, chi dovrebbe acquistarla?

La chiavetta USB di Kingston sfrutta le più recenti porte USB 3.2, che la rendono la scelta ideale per chi cerca praticità e velocità nella gestione dei dati. Con la sua elegante finitura metallica, questo dispositivo di archiviazione esterno non solo offre un aspetto raffinato, ma garantisce anche un trasferimento dati veloce, con velocità di lettura fino a 200 MB/s. Questo significa che potrete spostare grandi quantità di dati senza dover attendere a lungo.







La sua eccellente velocità di trasferimento, unita a un case elegante in metallo, la rendono particolarmente consigliata ai professionisti come fotografi, designer ed editor video, settori in cui la regolare e efficiente gestione di file di grandi dimensioni è essenziale. Inoltre, la chiavetta è priva di cappuccio protettivo: questa caratteristica elimina completamente il rischio di smarrirlo e semplifica l'esperienza d'uso.

Inoltre, con l'aggiunta di una pratica asola colorata, avrete la comodità di attaccarla al portachiavi, garantendovi di averla sempre a portata di mano. In sintesi, si tratta di una chiavetta USB molto interessante, appartenente a un marchio ampiamente riconosciuto, e attualmente in offerta con un ottimo rapporto qualità-prezzo grazie a uno sconto temporaneo del 47%.

