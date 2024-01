BOMBA AMAZON: kit 3+1 videocamere di sorveglianza ora sotto i 200€!

Mettere in sicurezza la propria casa o il proprio spazio di lavoro è fondamentale, dotandosi di un apposito sistema di sorveglianza: se non volete rinunciare a niente ma non volete spendere una cifra eccessiva, quello di cui avete bisogno è il kit eufy che include 3+1 videocamere con connessione Wi-Fi e perfino integrazione con gli assistenti vocali. Oggi, grazie a una promozione con doppio sconto, potete trovarlo a soli 199,99€ anziché 279,99€, con un bel risparmio di 80€ rispetto al costo abituale!

Kit videocamere da esterno eufy, chi dovrebbe acquistarlo?

Con una risoluzione HD di 1080p che offre immagini chiare e una capacità di visione notturna a colori, il set composto da tre telecamere assicura un monitoraggio costante e dettagliato dell'ambiente domestico, sia di giorno che di notte. In aggiunta, la tecnologia avanzata di rilevamento riduce le fastidiose notifiche non necessarie: riceverete avvisi solo in presenza di attività umane, il che vi garantisce di ricevere informazioni rilevanti e mirate direttamente sul vostro dispositivo mobile o assistente vocale.

Un ulteriore vantaggio è la notevole autonomia della batteria, che consente un utilizzo continuativo per ben 180 giorni con una sola ricarica. Queste videocamere risultano particolarmente adatte per chi desidera liberarsi dalle preoccupazioni legate alla manutenzione frequente del sistema o per coloro che programmano lunghi viaggi. L'installazione è estremamente semplice e non richiede interventi esterni o modifiche alla rete elettrica, rendendole una scelta ideale per chi vive in affitto o in un condominio.

Impermeabili, senza fili e dotate di visione notturna, queste telecamere offrono protezione in qualsiasi condizione atmosferica e momento della giornata. In sintesi, rappresentano un'opportunità da non lasciarsi sfuggire per chi cerca un sistema di sorveglianza affidabile e senza costi mensili aggiuntivi, investendo nella propria sicurezza e tranquillità. Grazie al doppio sconto, che prevede sia un taglio di prezzo che un coupon che taglia ulteriormente il prezzo, ora potete portare a casa questo kit a soli 199,99€, con un risparmio notevole rispetto al prezzo abituale!

N.B.: Vi ricordiamo di selezionare la spunta "applica coupon 20€" nella pagina del prodotto per godere dello sconto completo, prima di inserirlo nel carrello.

Vedi offerta su Amazon

