Le SUPER cuffie gaming Jabra Evolve2 ora a prezzo TOP: -24%!

Ci sono cuffie da gioco e Cuffie da gioco. E le Jabra Evolve2 rientrano di sicuro nella seconda categoria, a maggior ragione quando capita – come oggi – che siano proposte in sconto, con quindi la possibilità di portare a casa la loro altissima qualità a prezzo ridotto. Grazie a un'offerta in corso su Amazon avete infatti la chance di acquistarle spendendo solo 242,99€, rispetto ai normali 320 euro. Si tratta di un risparmio del 24%, che rende questa occasione irripetibile.

Jabra Evolve2 , chi dovrebbe acquistarle?

Parliamo di cuffie perfette per chi vive i videogiochi a livello professionale e quindi non può accontentarsi che del meglio, quando si parla di resa audio. Sono leggere e resistenti, per affiancarvi anche nelle lunghe sessioni di gioco, e sono dotate di un archetto in simil-pelle che consente di indossarle in modo confortevole anche per molte ore. I padiglioni, invece, sono avvolgenti ma non premono sulle orecchie, evitando così uno dei disturbi più fastidiosi presenti nei modelli di cuffie più economici – che dopo qualche minuto sono già scomodi da tenere addosso.

Le cuffie sono inoltre dotate di cancellazione attiva del rumore (o ANC, se preferite) e si adattano non solo ai videogiocatori, ma anche ai professionisti che cercano una soluzione wireless di fascia alta per godersi l'audio dei loro computer. Hanno una batteria da ben 36 ore e una portata che arriva a 30 metri, consentendovi così di muovervi liberamente mentre continuate ad ascoltare quello che più amate.

Grazie allo sconto in essere, potete quindi portare a casa con 242,99€ quella che è un'ottima proposta sia per i giocatori che per i professionisti, che teme pochi rivali e che vi garantirà un'altissima qualità.

