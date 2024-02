Questo notebook gaming HP è un AFFARE! (-29%)

Per gli appassionati di videogiochi alla ricerca di prestazioni di alto livello e per chi desidera un laptop da gaming di fascia alta a un prezzo vantaggioso, l'HP OMEN 17-ck1001sl rappresenta una proposta imperdibile grazie a un'offerta esclusiva su Amazon. Questo notebook, dotato di una potente GPU RTX 3080Ti e uno schermo da 17,3" QHD a 165Hz, è attualmente disponibile a 2.399,99€, consentendo un risparmio di 1.000€ sul prezzo di listino di 3.399,99€.

HP OMEN 17-ck1001sl, chi dovrebbe acquistarlo?

L'HP OMEN 17-ck1001sl si posiziona come la scelta prediletta sia per gli entusiasti del gaming che per i professionisti del settore creativo digitale, grazie alla riduzione di prezzo di 1.000€. Equipaggiato con un processore Intel Core i7-12700H che raggiunge una velocità fino a 4,7GHz, 32GB di RAM DDR5 e una NVIDIA RTX 3080Ti da 16GB, questo laptop soddisfa le esigenze più avanzate in termini di giochi di ultima generazione, editing video e progetti di grafica computerizzata, garantendo prestazioni fluide e rapide.

Il display QHD da 17,3 pollici con frequenza di aggiornamento di 165Hz offre immagini cristalline e movimenti fluidi, essenziale non solo per un'esperienza di gioco immersiva ma anche per la fruizione di contenuti in alta definizione. L'innovativo sistema di raffreddamento OMEN Tempest assicura che il notebook mantenga prestazioni eccellenti anche durante l'uso intensivo, rendendolo ideale per lunghe sessioni di gioco o lavoro.

Completa il pacchetto una varietà di porte per la connettività, tra cui USB Type-C Thunderbolt 4 e HDMI 2.1, oltre al supporto per il Wi-Fi 6, garantendo una connessione internet rapida e affidabile. Con le sue specifiche di alta gamma, l'HP OMEN 17-ck1001sl è perfetto per chi cerca le migliori prestazioni nel gaming e nell'editing professionale. Grazie all'offerta su Amazon, acquistare questo laptop diventa un'opportunità eccellente per chi ha il budget adatto.

