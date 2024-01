SVENDITA TOTALE: notebook gaming MSI Pulse 17 al -27%

Per gli appassionati di gaming alla ricerca di prestazioni eccezionali e design innovativo, il notebook gaming MSI Pulse 17 rappresenta un'opportunità imperdibile. Offerto su Amazon a un prezzo speciale di soli €1.599, ben €600 in meno rispetto a quello consigliato di €2.199, questo gioiello tecnologico garantisce fluidità e dettagli grafici impressionanti in tutti i più moderni titoli AAA. Non lasciatevi sfuggire l'occasione di averlo con uno sconto del 27%.

MSI Pulse 17, chi dovrebbe acquistarlo?

Equipaggiato con il potente processore Intel Core i7-13700H di 13a generazione e una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4060, questo notebook è progettato per immergervi in sessioni di gioco estreme e multitasking senza compromessi. Vi cattureranno la qualità delle immagini e la fluidità di gioco garantite da un display 17,3" FHD a 144Hz, mentre i 16 GB di RAM DDR5 e l'SSD PCIe Gen 4 da 1 TB si occupano di fornire una larghezza di banda elevata e latenze ridotte.

Per chi cerca la massima performance, il sistema di raffreddamento rivoluzionario con 5 heatpipe assicura che il vostro MSI Pulse 17 mantenga operatività ottimale anche durante le sessioni più intense. Inoltre, il design elegante comprende una tastiera RGB a 4 zone, perfetta per una personalizzazione al buio delle sessioni notturne.

Al prezzo speciale di €1599,00, MSI Pulse 17 non è solo un investimento per un'esperienza di gioco di alta qualità, ma anche un potente strumento di lavoro. Vi catturerà non solo per le sue capacità tecniche avanzate ma anche per il design e l'affidabilità MSI, rendendo ogni partita o progetto creativo un vero piacere visivo e operativo.

