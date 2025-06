La News in un minuto

NetEase ha annunciato Blood Message, un ambizioso action-adventure AAA sviluppato da 24 Entertainment che ricorda Assassin's Creed Shadows e il reboot di Tomb Raider. Ambientato nell'848 d.C. durante la dinastia Tang, il gioco segue un messaggero e suo figlio in un viaggio di tremila li per consegnare un messaggio cruciale, ispirato alla storica rivolta di Dunhuang. Con focus narrativo single-player, il titolo promette di combinare stealth, parkour e combattimenti viscerali in un contesto storico raramente esplorato. In arrivo su PC, Xbox e PlayStation 5 senza data ufficiale.