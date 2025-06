Quando Death Stranding 2 ci ha svelato la partecipazione da Luca Marinelli, è stato praticamente impossibile non notare la somiglianza con Solid Snake, anche se in realtà Neil – questo il personaggio interpretato dall'attore italiano – avrà poco a che fare con il protagonista della saga stealth.

Tuttavia, la somiglianza è stata così impressionante da aver sorpreso perfino lo stesso attore: secondo quanto svelato da Hideo Kojima durante il Sydney Film Festival (via GamesRadar+), l'attore era davvero convinto di interpretare il celebre personaggio di Metal Gear Solid (trovate la Collection su Amazon, se volete recuperare i primi capitoli).

Il director svela infatti che quando ha chiesto a Marinelli che cosa pensasse del suo personaggio, l'attore si era detto «felicissimo» di essere Snake, cosa che ha ovviamente costretto Kojima a fare subito chiarezza:

«No, non sei Snake. Hai solo una bandana sulla testa!»

Non sappiamo come abbia reagito effettivamente Luca Marinelli a questa rivelazione, ma non andrebbe affatto biasimato per aver pensato di interpretare il protagonista di Metal Gear Solid: del resto, in passato era stato lo stesso Kojima a eleggerlo come l'attore ideale per interpretarlo.

E va detto anche che il suo reveal ha fatto impazzire anche la community, che sembrava convinta di possibili collegamenti tra le saghe di Metal Gear e Death Stranding.

Una somiglianza che da sola è ovviamente servita ad attirare l'attenzione sul sequel e che ha stuzzicato l'immaginazione della community, ma che non dovrebbe avere reali "ripercussioni" sull'effettiva trama del gioco.

Hideo Kojima non ha mai nascosto di essere un grande fan di Luca Marinelli, svelando di averlo scoperto grazie al film "Lo chiamavano Jeeg Robot" e raccontando come è nato il suo casting per Death Stranding 2.

Un altro aspetto curioso è che l'attore all'inizio era ben diverso da quello che il director si aspettava, come ha svelato lo stesso Kojima ai nostri microfoni.