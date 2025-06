Prime Gaming si è appena aggiornato per la seconda volta nel corso di questa settimana, aggiungendo altri 2 giochi gratis alla vostra collezione, già pronti per il riscatto e il download.

Proprio pochi giorni fa Amazon aveva infatti deciso di fare una graditissima sorpresa ai suoi utenti abbonati, svelando a sorpresa altri 6 giochi gratuiti da riscattare: un modo per festeggiare l'annuncio del nuovo Prime Day, che a sua volta ci porterà tanti altri omaggi.

Ovviamente bisogna ricordare che questa iniziativa è riservata esclusivamente agli utenti iscritti ad Amazon Prime: la possibilità di riscattare e scaricare diversi giochi gratis selezionati per PC può certamente rappresentare un incentivo interessante per dare fiducia al servizio in abbonamento.

Senza ulteriori indugi, vediamo dunque quali sono i giochi su PC che potrete riscattare a partire da adesso:

Prime Gaming: giochi gratis del 20 giugno 2025

Per entrambi i nuovi giochi gratuiti del fine settimana avrete dunque bisogno di un account su GOG: ovviamente non è necessario alcun tipo di acquisto aggiuntivo, ma solo assicurarvi di avere un profilo sullo store.

Per fare vostri questi titoli, non dovete fare altro che fare clic sui rispettivi link che trovate qui sopra e seguire le istruzioni per il riscatto, ovviamente dopo esservi assicurati di aver effettuato il login con un account iscritto ad Amazon Prime.

Entrambi i giochi gratis di questo fine settimana resteranno disponibili per il riscatto fino al 23 luglio 2025, ma dopo averli aggiunti alle vostre collezioni potrete scaricarli tutte le volte che vorrete.

Per questo motivo, il mio consiglio, come sempre, è quello di procedere con il riscatto il prima possibile: non rischierete di dimenticarvene e potrete scegliere di scaricarli anche in una seconda occasione.

Il prossimo fine settimana verranno resi disponibili altri 3 giochi gratis per concludere i giveaway di giugno 2025: vi terremo prontamente aggiornati non appena potrete aggiungerli alle vostre collezioni.