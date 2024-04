Questo ottimo mouse Razer oggi è IN SCONTO! (-14%)

Se siete a caccia di un ottimo mouse da gaming per arricchire la vostra postazione, vi segnaliamo che oggi potete trovare Razer Basilisk V3 Pro a un prezzo super sulle pagine di Amazon: grazie a uno sconto del 14% sull'abituale prezzo di listino, potete portarlo a casa a 154,99€ anziché 179,99€, con un significativo risparmio.

Razer Basilisk V3 Pro, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Razer Basilisk V3 Pro è la scelta perfetta per i videogiocatori competitivi che desiderano un'esperienza di gioco di alta qualità, combinando precisione, personalizzazione e comfort. Dotato del sensore ottico 30K Razer Focus Pro, assicura un tracciamento preciso su diverse superfici, compreso il vetro. Le sue 13 zone di illuminazione personalizzabili con più di 16,8 milioni di colori e effetti luminosi dinamici reagiscono ai comandi del gioco, illuminandosi in sincronia con oltre 150 titoli.

La tecnologia wireless Razer HyperSpeed garantisce una resa di gioco ultra-reattiva, superando altre tecnologie wireless e offrendo agli utenti la possibilità di aumentare ulteriormente la velocità con il dock pro o il dongle wireless HyperPolling disponibili separatamente. Con 10+1 pulsanti programmabili e una rotella inclinabile Razer HyperScroll, il Razer Basilisk V3 Pro è perfetto per i giocatori che vogliono avere il controllo totale.

Il Razer Basilisk V3 Pro è insomma progettato per i gamer competitivi o per coloro che cercano prestazioni elevate e personalizzazione avanzata. Considerando l'odierno prezzo in offerta, potete approfittarne per portare a casa un mouse di grande qualità risparmiando qualcosa - e vista la qualità e la longevità solita dei prodotti Razer, sarà anche un investimento duraturo.

Vedi offerta su Amazon