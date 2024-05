RISPARMIA il 10% su Assassin's Creed Origins e Odyssey per PS4!

In attesa del primo trailer cinematico sul nuovo progetto Ubisoft Assassin's Creed Shadows, in uscita oggi alle 18.00, Amazon propone un'offerta molto interessante per i fan della saga. Ingatti, oggi potete acquistare un cofanetto esclusivo che include Assassin's Creed Origins e Assassin's Creed Odyssey in un unico pacchetto, ovvero i primi due episodi della serie ruolistica del franchise. La buona notizia è che potete portare a casa questo cofanetto per la vostra PS4 risparmiando il 10% sul prezzo originale e pagarlo solamente 44,90€!

Cofanetto Assassin's Creed Origins + Odyssey per PS4, chi dovrebbe acquistarlo?

Il cofanetto Assassin's Creed Origins + Odyssey per PlayStation 4 è la soluzione ideale per chi vuole rimettersi in pari con la saga di Assassin's Creed. Il primo gioco, Origins, vi mette nei panni di Bayek e vi porta alle origini degli Assassini nell'affascinante ambientazione dell'Antico Egitto. Come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione, pur essendo più contenuto rispetto ai titoli successivi, Origins offre una storia intrigante e unisce in modo efficace le classiche meccaniche stealth della serie con gli elementi ruolistici introdotti per l'occasione.

Odyssey, invece, è il capitolo ambientato nell'Antica Grecia, il primo a introdurre una mappa di dimensioni davvero enormi, seguito poi da Valhalla. Come abbiamo sottolineato nella nostra recensione, si tratta di un gioco che può superare il centinaio di ore grazie alla vasta gamma di attività e al suo immenso open world. Potrete vestire i panni di Alexios o Kassandra, immergendovi nel mondo classico tra battaglie all'arma bianca, l'immancabile legame con gli Assassini e scenari mozzafiato.

Considerando il prezzo scontato di oggi, portare a casa sia Origins che Odyssey in un'unica soluzione è un'ottima opportunità per tutti i giocatori che sono rimasti indietro con la saga di Assassin's Creed e desiderano rimettersi in pari.

Vedi offerta su Amazon