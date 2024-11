Risparmia 90€ sulla Logitech G Cloud: l'OFFERTA del Black Friday da non jperdere!

La settimana del Black Friday di Amazon continua a sorprendere con offerte imperdibili. Tra queste, spicca la Logitech G Cloud, ora disponibile a soli 299€, con uno sconto del 23% rispetto al prezzo più basso recente di 389,10€. Per scoprire altre promozioni, vi invitiamo a visitare il nostro articolo dedicato alle migliori offerte.

Logitech G Cloud, chi dovrebbe acquistarla?

Logitech G Cloud è una console portatile progettata per offrire un'esperienza di gaming in streaming senza precedenti. Dotata di un touchscreen Full HD da 7 pollici con risoluzione 1080p e frequenza di aggiornamento a 60 Hz, garantisce immagini nitide e fluide. Il design leggero, con un peso di soli 463 grammi, e l'ergonomia studiata nei dettagli assicurano comfort anche durante sessioni di gioco prolungate.

Una delle caratteristiche distintive di questa console è la sua integrazione con servizi di cloud gaming come Xbox Cloud Gaming (Beta) e NVIDIA GeForce NOW. Questo permette l'accesso a una vasta libreria di titoli AAA senza la necessità di download o aggiornamenti hardware, sfruttando una connessione Wi-Fi stabile. Inoltre, attraverso l'app Google Play Store, è possibile accedere a ulteriori servizi di cloud gaming, ampliando ulteriormente le possibilità di gioco.

Logitech G Cloud supporta anche il gaming da remoto, consentendo di giocare ai titoli presenti su console Xbox tramite l'app Xbox Remote Play o ai giochi di Steam attraverso l'app Steam Link. Questa versatilità la rende una soluzione ideale per chi desidera portare con sé l'esperienza di gioco domestica ovunque ci sia una connessione Wi-Fi disponibile.

L'autonomia della batteria è un altro punto di forza, offrendo oltre 12 ore di utilizzo continuo, ideale per lunghe sessioni di gioco senza interruzioni. I controlli sono altamente personalizzabili, con feedback aptico, giroscopio e possibilità di rimappare i comandi secondo le proprie preferenze, garantendo un'esperienza di gioco coinvolgente e su misura.

In definitiva, Logitech G Cloud rappresenta una soluzione all'avanguardia per gli appassionati di gaming in mobilità, combinando prestazioni elevate, design ergonomico e una vasta compatibilità con i principali servizi di cloud gaming. L'offerta attuale su Amazon a 299€ la rende un'opportunità da non perdere per chi desidera elevare la propria esperienza di gioco portatile.

