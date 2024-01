Fate un mossa da VERI strateghi: RISIKO ora costa meno di 30€!

Ci sono giochi da tavolo che, più di altri, non hanno bisogno di nessuna presentazione, perché sono e rimarranno sempre dei classici. È anche il caso di Risiko, che probabilmente è quello più famoso di sempre per chiunque ami divertirsi con i giochi di strategia. In questo momento, potete comprarlo su Amazon a soli 28,90€ (anziché 36,99€) nella sua rinnovata edizione del 2023, ma chi dovrebbe farlo?

Risiko, chi dovrebbe acquistarlo?

La nuova edizione 2023 del Risiko Classico, ideale anche per giovani strateghi a partire dai 10 anni di età, vi trasporterà nel cuore della battaglia per la conquista del mondo. Perfetto per serate in famiglia o raduni con gli amici, questo gioco di società e strategia vi permetterà di impersonare generali alla guida di propri eserciti, permettendovi di misurarvi con i piani e le strategie dei vostri altrettanto agguerriti avversari. Con una plancia totalmente rinnovata e regole adatte a incontri brevi grazie allo speciale Time Attack, Risiko continua negli anni ad essere apprezzato sia da veterani (è proprio il caso di dirlo) che da nuovi giocatori.

Le partite da 3 a 6 giocatori si riveleranno un'occasione unica per sfide appassionanti e ricche di tattiche, in cui tutti, adulti e bambini, condivideranno momenti di pura strategia e divertimento. Risiko, proposto al prezzo speciale di €28,90 invece di €36,99, è la scelta ideale per chi desidera riscoprire il piacere del gioco di società, avvicinando generazioni differenti e amicizie nuove attorno allo stesso tavolo.

È un acquisto che ci sentiamo di raccomandare a chi sta cercando un classico sempreverde per passare dei momenti in compagnia: è difficile, tra amici, tirarsi dietro davanti a una sana e divertente partita a Risiko, dopotutto.

