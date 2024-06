Ride 5 per PS5 a soli 32€: passione su due ruote!

Dopo aver effettuato il pre-order di Assassin's Creed Shadows, date un'occhiata a questa offerta. Ride 5 per PS5 ora è in offerta su Amazon a soli 31,99€, un'occasione imperdibile per gli appassionati delle due ruote che possono risparmiare il 32% rispetto al prezzo di listino di 46,99€. Il gioco porta il realismo delle corse su due ruote a un livello mai visto prima. Grazie ai nuovi aiuti alla guida basati sull'intelligenza artificiale, anche i neofiti possono trasformare la loro passione in vittoria, migliorando il proprio stile di guida. Con una vasta gamma di modalità, inclusi il cross-play e i duelli in split-screen, Ride 5 promette divertimento a tutti i livelli. Vi immergerete in competizioni mozzafiato, affrontando tracciati emozionanti e scalando le classifiche verso la gloria.

Ride 5 per PS5, chi dovrebbe acquistarlo?

Ride 5 è l'esperienza definitiva per gli appassionati del brivido su due ruote che cercano realismo, sfide avvincenti e divertimento. Se amate affrontare curve mozzafiato e gareggiare in piste reali e inventate in tutto il mondo, questo titolo è fatto a misura per voi. Grazie a una fisica del gioco migliorata e agli aiuti alla guida basati sull'intelligenza artificiale, sia i neofiti che i piloti esperti possono migliorare le loro abilità e godersi la competizione al massimo delle loro possibilità.

Con un'ampia scelta di moto e piste, oltre alla possibilità di gareggiare sia online che offline, Ride 5 offre un vasto equipaggiamento e sistemi di upgrade che permettono di personalizzare le proprie strategie di gara. Ride 5 propone sfide coinvolgenti con una componente di realismo senza precedenti, grazie anche al nuovo sistema di realizzazione del cielo: le nuvole procedurali cambiano la loro forma e si adattano alle condizioni meteo.

Ride 5 è oggi disponibile a un prezzo di 31,99€, scontato da 46,99€. È l'opzione ideale per chi cerca un'esperienza di simulazione di moto avanzata e incredibilmente realistica con la libertà di personalizzare il proprio percorso verso la vittoria. Se amate le corse su due ruote e desiderate un gioco con sfide divertenti, impegno strategico e una vistosa varietà di opzioni, Ride 5 è la scelta perfetta per voi.

Vedi offerta su Amazon