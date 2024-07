Rete Wi-Fi estesa e performante con TP-Link AX1800 a 59€!

Scoprite l'offerta su Amazon per l'access point TP-Link AX1800, la soluzione ideale per creare una rete Wi-Fi estesa e performante in ambienti come uffici e attività commerciali. Originariamente proposto a 69,99€, ora è disponibile a soli 58,99€, consentendovi di risparmiare il 16% sul prezzo di listino. Questo dispositivo supporta velocità Gigabit WiFi 6 e offre distribuzione flessibile grazie al supporto Passive PoE. Facile da configurare e dotato di tecnologia MU-MIMO e Beamforming, l'access point TP-Link AX1800 si adatta a qualsiasi esigenza di rete offrendo anche modalità multiple come AP, Range Extender, Multi-SSID e Client. Non perdete questa occasione per potenziare la vostra connettività!

Access point TP-Link AX1800, chi dovrebbe acquistarlo?

L'access point TP-Link AX1800 è l'ideale per chi cerca una soluzione affidabile per migliorare la connettività wireless in ambienti ampi come uffici, ristoranti o negozi. Le sue caratteristiche lo rendono adatto per gli utenti che necessitano di gestire un gran numero di connessioni contemporanee senza perdere in qualità e velocità, grazie alla tecnologia Wi-Fi 6 e alle sue capacità dual-band che permettono una navigazione, uno streaming e un download ultraveloci fino a 1,8 Gbps. Inoltre, la funzionalità Captive Portal offre una soluzione ottimale per quei contesti in cui è richiesto un accesso alla rete wireless personalizzato e sicuro, come in ambito alberghiero o in altre strutture ricettive, ottimizzando al contempo le opportunità di marketing.

Le modalità di funzionamento multiple, che includono Access Point, Range Extender, Multi-SSID e Client, assicurano una flessibilità operativa senza paragoni, permettendo di adattare il dispositivo a svariate necessità di rete. La possibilità di trasportare energia elettrica e dati contemporaneamente attraverso il supporto Passive PoE lo rende estremamente versatile nella scelta della posizione d'installazione, senza la necessità di una presa elettrica vicina. L'access point TP-Link AX1800 rappresenta una soluzione di valore per professionisti e gestori di piccole imprese che mirano a una connessione affidabile e sicura.

Attualmente disponibile a 58,99€, rispetto al prezzo originale di 69,99€, l'access point TP-Link AX1800 rappresenta un investimento ideale per chi ha bisogno di espandere e migliorare la propria rete wireless, sia in ambienti domestici che professionali. Grazie alle sue avanzate tecnologie di connessione e alle molteplici modalità operative, offre flessibilità e prestazioni di alto livello, rendendo qualsiasi attività online più efficiente e sicura.

Vedi offerta su Amazon