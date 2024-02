Prezzo BOMBA per Rayman Legends su Switch: lo paghi meno della metà!

Non è la prima volta che vi raccontiamo di Rayman Legends Definitive Edition, come dimostra l'opinione positiva che abbiamo espresso in una delle nostre recensioni di questo capitolo dell'iconica saga. Se state cercando il momento giusto per aggiudicarvi questo fantastico gioco per Switch, potrebbe essere proprio questo: Amazon infatti lo propone a oltre metà prezzo, grazie ad uno sconto del 56%, e potrete portarvelo a casa a soli 10,90€!

Rayman Legends Definitive Edition, chi dovrebbe acquistarlo?

Per tutti gli amanti dei platform, la Definitive Edition di Rayman Legends per Nintendo Switch è davvero l'acquisto perfetto. Stiamo infatti parlando del gioco nominato platform dell'anno, con originali e coinvolgenti ambientazioni che danno nuovo lustro al colorato mondo di Rayman. Potrete inoltre giocare con gli amici connettendovi con loro e competere per il miglior piazzamento nelle classifiche. In più, vi godrete una colonna sonora dinamica, che ben si sposa con un gameplay che richiede precisione ritmica.

Ogni livello non solo è divertentissimo da giocare, ma ricco di segreti da scoprire, aumentando considerevolmente le vostre ore di gioco tra Teensies da liberare e Lums da collezionare.

