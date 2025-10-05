Bandai apre i preordini per la nuova SH Figuarts di Ranma Saotome, l’iconico protagonista del celebre Ranma ½, in una versione completamente rinnovata ispirata al recente anime remake prodotto dallo Studio MAPPA e distribuito da Netflix. Questa nuova proposta di Tamashii Nations rappresenta un omaggio a uno dei personaggi più amati nati dalla fantasia di Rumiko Takahashi, che nel 1987 pubblicò il manga originale sulle pagine della rivista Weekly Shonen Sunday, dando vita a un successo mondiale poi trasposto in anime nel 1989.

Ranma Saotome - SH Figuarts

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie

La SH Figuarts di Ranma Saotome in versione maschile riproduce fedelmente lo stile del nuovo adattamento animato del 2024, mantenendo però l’inconfondibile personalità del personaggio. Bandai ha adottato per questa figure le più recenti tecnologie sviluppate per la linea SH Figuarts, garantendo una posabilità eccezionale e un’estetica di alto livello. L’utilizzo di plastiche flessibili in zone strategiche, come alcune parti degli abiti, consente di ottenere una mobilità naturale senza compromettere la fedeltà visiva, restituendo così un risultato dinamico e realistico.

La figure misura 14 cm di altezza ed è realizzata in PVC e ABS. In dotazione troviamo un set di accessori e parti intercambiabili che permettono di ricreare le numerose espressioni tipiche di Ranma: quattro volti sostitutivi, due mani sinistre, quattro mani destre e il celebre secchio d’acqua, elemento immancabile legato alla sua particolare maledizione.

Con questa uscita, Tamashii Nations celebra uno dei personaggi più iconici dell’animazione giapponese, offrendo ai collezionisti una figure che unisce tecnica moderna, fedeltà estetica e nostalgia, perfetta per accompagnare il ritorno di Ranma ½ su Netflix.

Prezzo e data di uscita della nuova figure

Distribuita ufficialmente in Italia da Cosmic Group, la nuova SH Figuarts di Ranma Saotome è già disponibile per il preordine. L’uscita è prevista in Giappone per marzo 2026, mentre il rilascio italiano seguirà come di consueto a maggio 2026, con un prezzo indicativo di 75,00 euro.