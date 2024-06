Questo set gaming con mouse e tastiera Trust oggi costa pochissimo! (-40%)

State costruendo la vostra postazione di gioco e avete bisogno di un nuovo mouse e di una tastiera da gaming? Ecco un'offerta che fa proprio al caso vostro! Oggi, il set con mouse e tastiera Trust è ora disponibile a soli 20,90€, con uno sconto del 40% sul prezzo originale di 34,99€. Questo set completo vi permetterà di migliorare la vostra esperienza di gioco grazie alla tastiera dal layout integrale e al mouse avanzato, entrambi progettati per fornire prestazioni optimali e un'esperienza coinvolgente grazie alle luci colorate LED RGB.

Mouse e tastiera Trust Gaming GXT 838, chi dovrebbe acquistarlo?

Il set con mouse e tastiera Trust è una soluzione ideale sia per i neofiti del gaming che cercano un accesso immediato a un'esperienza di gioco efficace e senza fronzoli, sia per gli appassionati desiderosi di aggiornare la loro configurazione senza investire una fortuna. A soli 20,99€, offre un'ottima opportunità per dotarsi di strumenti progettati specificamente per le esigenze del giocatore moderno: dalla tastiera con layout integrale italiano QWERTY e funzionalità anti-ghosting, che permette di eseguire comandi complessi senza rischio di blocco, al mouse gaming ad alta precisione regolabile fino a 3000 DPI, passando per la personalizzazione RGB che soddisfa anche il gusto estetico più esigente.

Grazie alle sue funzionalità avanzate, come i 12 tasti multimediali e la possibilità di disabilitare il tasto Windows durante le sessioni di gioco per evitare uscite accidentali, questo set si rivela una scelta eccellente per i giocatori che vogliono migliorare la propria esperienza di gioco. In particolare, si rivolge a chi desidera un'integrazione fluente e immediata con il proprio PC o laptop, poiché offre una configurazione pratica con piedini antiscivolo e altezza regolabile per un comfort prolungato nel tempo.

Insomma, il set con mouse e tastiera Trust è un'opzione eccellente sia per i giocatori alle prime armi sia per quelli più esperti, specialmente considerando il suo prezzo attuale di soli 20,99€, ridotto da 34,99€. La combinazione tra funzionalità pensate per il gaming, la personalizzazione attraverso la retroilluminazione LED e l'alta reattività dei dispositivi, lo rendono un acquisto consigliato per chi cerca un upgrade della propria postazione gaming senza spendere una fortuna.

