Dopo oltre un decennio di silenzio dalla serie videoludica, Netflix si prepara a riportare in vita l'iconico agente segreto Sam Fisher attraverso un adattamento animato di Splinter Cell che promette di catturare l'essenza stealth e l'atmosfera noir che hanno reso celebre il franchise.

Come avevamo già anticipato sulle nostre pagine, il colosso dello streaming ha mantenuto la parola data e ha pubblicato il primo trailer ufficiale della serie animata, che potete ammirare qui di seguito:

Il filmato ci ha anche confermato la data d'uscita: Splinter Cell Deathwatch debutterà il 14 ottobre 2025 sulla piattaforma di streaming, portando con sé le aspettative di milioni di appassionati rimasti a bocca asciutta dall'uscita di Blacklist nel 2013.

Come ci ricorda GamesRadar+, il progetto vanta una firma d'eccezione: Derek Kolstad, lo sceneggiatore che ha dato vita all'universo di John Wick, si occuperà infatti della narrazione di questa nuova avventura animata. La scelta non è casuale, considerando la capacità dimostrata da Kolstad nel creare atmosfere cupe e sequenze d'azione mozzafiato.

Il primo trailer, rivelato durante l'Anime NYC 2025, offre uno sguardo fugace ma intenso su quello che ci aspetta: le immagini ci mostrano Sam Fisher immerso in un'atmosfera pluviale e malinconica, interpretato dalla voce di Liev Schreiber, attore già familiare all'universo di Tom Clancy per aver recitato nel film Al Vertice della Tensione oltre vent'anni fa (potete recuperarlo su Amazon, se siete curiosi)

Tra le poche informazioni confermate emerge anche il nome di Kirby Howell-Baptiste, nota soprattutto per il suo ruolo in Killing Eve e che darà vita al personaggio inedito dell'agente Zinnia McKenna.

Le sequenze del teaser rivelano un mix esplosivo di corpi senza vita, assassini mascherati e sparatorie illuminate da luci stroboscopiche, elementi che richiamano immediatamente l'estetica dark e l'azione frenetica tipiche del franchise. L'approccio visivo sembra voler bilanciare la componente stealth, caratteristica fondamentale della serie, con momenti di pura adrenalina.

Per quanto riguarda il futuro della serie videoludica ancora tutto tace: sembrava potesse essere imminente una conferma del remake durante la Gamescom, ma tale promessa si è purtroppo rivelata vana.

In attesa di saperne di più sul possibile ritorno di Sam Fisher su console e PC, i fan potranno accontentarsi di questa ambiziosa serie animata.