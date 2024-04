UTILISSIMO power bank per iPhone a SOLI 19€ con il COUPON SCONTO!

Se avete bisogno di un power bank d'emergenza per ricaricare i vostri iPhone occupando pochissimo spazio e senza necessità di fili, allora ecco l'offerta che fa per voi! Il power bank iWALK da 4500mAh è una soluzione ultra compatta per mantenere i vostri dispositivi carichi mentre siete in movimento. La caratteristica più innovativa è il suo cavo incorporato, che supporta anche le custodie più spesse senza necessità di rimuoverle. Perfetto per chi cerca praticità senza rinunciare allo stile. Attivando il coupon in pagina, potrete beneficiare di uno sconto del 20%, portando il prezzo di questo piccolo power bank da 23,99€ a 19,19€.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto del 20% durante il checkout. Il coupon è valido fino al 21 aprile, salvo esaurimento.

Power bank iWALK da 4500mAh, chi dovrebbe acquistarlo?

Il power bank iWALK da 4500mAh è il compagno di viaggio ideale per le persone che sono sempre in movimento e non vogliono mai trovarsi senza batteria sul proprio iPhone. Con la sua capacità di 4500mAh, è in grado di offrire una o più ricariche complete a modelli come l'iPhone 8 o l'iPhone X, rendendolo perfetto per chi trascorre lunghe giornate fuori casa o per chi ama viaggiare leggero. Grazie al design ultra-compatto, simile a quello di un rossetto, e alla presenza di un cavo integrato, vi permetterà di lasciare a casa cavi aggiuntivi, garantendovi un'esperienza d'uso senza pari in termini di semplicità e praticità.

Questo dispositivo offre anche funzionalità avanzate come il supporto per custodie telefoniche spesse e la funzione Pass Through, che vi permetterà di ricaricare il vostro iPhone mentre il power bank viene a sua volta ricaricato. È l'acquisto perfetto per le persone che cercano un caricabatterie portatile affidabile e pratico, che non vogliono preoccuparsi di rimuovere la custodia del telefono ogni volta che devono ricaricare e che desiderano mantenere i loro dispositivi sempre carichi e pronti all'uso, indipendentemente da dove si trovano o dove stanno andando.

Attenzione! Questo power bank è compatibile con iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max/13/12/11/SE/XR/8/7/6s.

Disponibile a 19,19€, il power bank iWALK da 4500mAh rappresenta una scelta eccellente per chi cerca una soluzione affidabile e comoda per mantenere i propri dispositivi carichi in movimento. La combinazione di design compatto, funzione pass-through e la capacità di lavorare con custodie spesse lo rende adatto sia per l'uso quotidiano che per viaggiare, garantendo che il vostro iPhone sia sempre carico. Il prezzo ragionevole, unito alla qualità costruttiva e alle funzionalità pensate per la comodità dell'utente, rende questo power bank un'opzione consigliata per mantenere i dispositivi mobili sempre operativi. Ricordatevi di attivare il coupon!

Vedi offerta su Amazon