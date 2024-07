Questo monitor gaming LG oggi COSTA POCHISSIMO! (-83€)

Il Prime Day 2024 è qui, e porta con sé tantissime promozioni riservate esclusivamente agli utenti Amazon Prime. Tra queste, troverete tantissime offerte dedicate sui migliori monitor da gaming in commercio, come per esempio l'ottimo LG 34GP63AP UltraGear, un monitor da 34" UltraWide QHD curvo che porta la vostra esperienza di gioco a un nuovo livello. Grazie alle sue caratteristiche avanzate, tra cui la risoluzione 3440x1440, tempo di risposta di 1ms, tecnologia AMD FreeSync Premium per una fluidità di gioco impressionante, e una frequenza di aggiornamento di 160Hz, vi immergerete completamente nei vostri mondi di gioco preferiti. Con uno sconto del 22%, il prezzo passa da 383,76€ a soli 299,99€!

LG 34GP63AP UltraGear, chi dovrebbe acquistarlo?

LG 34GP63AP UltraGear è una scelta consigliata per gli appassionati di giochi che cercano un'esperienza di gioco immersiva e dinamica. Grazie alla sua risoluzione UltraWide QHD curva di 3440x1440 e al formato 21:9, questo monitor offre un campo visivo esteso che aumenta l'immersività, ideale per titoli single player con vaste ambientazioni da esplorare o per gli scontri multigiocatore dove ogni dettaglio può fare la differenza. La tecnologia AMD FreeSync Premium assicura una riproduzione fluida delle immagini, eliminando il tearing e riducendo al minimo gli scatti.

Inoltre, il monitor risponde alle esigenze degli utenti che passano lunghe ore davanti allo schermo, grazie alla tecnologia Flicker Safe che riduce l'affaticamento visivo, e al Reader Mode, pensato per chi legge documenti o fa ricerche online. L'ampia gamma cromatica, che copre il 99% dello spazio sRGB e la calibrazione dei colori HDR10, garantisce una qualità delle immagini superlativa, adatta anche a professionisti della grafica e del video editing. Aggiungendo a tutto ciò gli speaker integrati con MaxxAudio per un audio coinvolgente e un design senza bordi su tre lati per un look moderno e minimale, LG 34GP63AP UltraGear si rivela un investimento di valore per giocatori, creatori di contenuti e cinefili che non vogliono scendere a compromessi sulla qualità visiva e sonora.

In offerta a 299,99€, rispetto al prezzo originale di 383,76€, LG 34GP63AP UltraGear rappresenta una scelta eccellente per i gamer che cercano un monitor ad alte prestazioni in grado di migliorare sia l'esperienza di gioco che quella multimediale. Grazie alle sue caratteristiche tecniche di primo livello, come la frequenza di aggiornamento elevata, il tempo di risposta brevissimo e una qualità dell'immagine superlativa, questo monitor è perfetto per chi desidera un'esperienza di gioco immersiva, con immagini fluide e dettagliate.

Vedi offerta su Amazon