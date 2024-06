Questo monitor gaming BenQ oggi è SCONTATO di 137€!

Siete alla ricerca di un nuovo monitor da gaming? Non lasciateci scappare questa vantaggiosa offerta Amazon sul modello BenQ MOBIUZ EX3415R, un monitor da gioco che ridefinisce l'esperienza visiva e sonora ora disponibile su Amazon a un prezzo incredibilmente vantaggioso di 531,90€! Un vero affare, se pensate allo sconto di 137€ sul prezzo originale di 669,45€. La curvatura ultrawide 19000R del monitor vi avvolge in un mondo di gioco senza precedenti, mentre il suono con canale 2.1 e subwoofer da 5W assicura un'immersione audio completa. Con tecnologia HDRi per ottimizzazioni visive intelligenti e FreeSync Premium per una fluidità di gioco incomparabile, questo monitor è la scelta ideale per gli appassionati di gaming alla ricerca di prestazioni elevate e design eccezionale.

BenQ MOBIUZ EX3415R, chi dovrebbe acquistarlo?

Il monitor da gioco BenQ MOBIUZ EX3415R è la scelta ideale per gli appassionati di gaming alla ricerca di un'esperienza immersiva senza precedenti. Con la sua curvatura ultrawide 1900R, questo monitor è perfettamente adatto ai giocatori che vogliono immergersi completamente nei propri titoli preferiti, estendendo il campo visivo e offrendo una prospettiva mozzafiato su ogni dettaglio del gioco. L'esperienza di gioco è ulteriormente arricchita dall'incredibile sistema audio con canale 2.1, inclusivo di un subwoofer da 5W e 5 modalità audio personalizzabili, sviluppato dai maestri del suono di treVolo per offrire un audio di qualità superiore che accentua l'immersività in ogni scenario di gioco.

Gli amanti dei simulatori di guida troveranno nel BenQ MOBIUZ EX3415R un alleato senza paragoni, grazie alla sua Modalità Gara dedicata che sfrutta al massimo le capacità del pannello ultrawide. La combinazione di un refresh rate elevato a 144Hz, la tecnologia FreeSync Premium per eliminare tearing e scatti, e un tempo di risposta MPRT di 1ms per ridurre al minimo effetti di scia e sfocature, garantisce una fluidità di gioco e una reattività che terranno i giocatori sempre un passo avanti ai loro avversari. Inoltre, la funzionalità Brightness Intelligence Plus assicura un comfort visivo prolungato, adattando automaticamente luminosità e colori in base all'ambiente circostante e offrendo così lunghe sessioni di gioco senza affaticare la vista.

Offerto a un prezzo speciale di 531,90€, BenQ MOBIUZ EX3415R rappresenta una scelta eccellente per gli appassionati di gaming alla ricerca di prestazioni elevate e di un'esperienza visiva e sonora di qualità superiore.

