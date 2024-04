Potente mini PC in offerta su Amazon con COUPON SCONTO!

Se state cercando un mini PC potente, compatto e veloce, in grado di gestire facilmente le vostre attività quotidiane e che occupi poco spazio sulla scrivania, vi consigliamo di dare un'occhiata a questa ottima offerta su Amazon. Si tratta di un mini PC del marchio emergente NiPoGi, che potrete acquistare a soli 209,99€ grazie allo sconto del 7% e ad un coupon di 70€, disponibile sulla pagina prodotto.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 70€ durante il checkout. Il coupon è valido fino al 28 aprile, salvo esaurimento.

Mini PC NiPoGi, chi dovrebbe acquistarlo?

Il mini PC NiPoGi rappresenta la scelta ideale per chi cerca un dispositivo compatto ma funzionale, con prestazioni accettabili e buona versatilità. Con questo mini PC sarà possibile svolgere facilmente tutte le attività comuni, come la navigazione web e la creazione di documenti. Dotato del processore Intel Alder Lake-N97 di 12a generazione e di una memoria DDR4 da 16 GB, offre prestazioni superiori rispetto ai suoi predecessori, rendendolo ideale per il lavoro d'ufficio, la didattica a distanza o la fruizione di contenuti multimediali.

Questo mini PC supporta l'espansione dello spazio di archiviazione e offre una doppia funzionalità di schermo, con grafica Intel UHD per una visualizzazione nitida in 4K UHD. Inoltre, dal punto di vista della connettività, sarete ben equipaggiati con un modulo integrato per il Wi-Fi dual-band e uno per la connessione Bluetooth 4.2, garantendo una connessione stabile sia per l'uso domestico che professionale.

Insomma, stiamo parlando di un prodotto piccolo, compatto ma estremamente performante. Grazie all'ottimo sconto proposto da Amazon, potrete acquistarlo ad un prezzo super competitivo di 209,99€! Un'opportunità da non perdere, soprattutto considerando l'imminente inizio delle attesissime offerte della Gaming Week di Amazon. Ricordatevi di attivare il coupon!

Vedi offerta su Amazon