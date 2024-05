Questo mini cabinato MY ARCADE con Street Fighter II è BELLISSIMO e SCONTATO!

La Gaming Week 2024 di Amazon continua a riservare tantissime sorprese agli appassionati di videogiochi e l'offerta di oggi ne è un ottimo esempio! Infatti, grazie a uno sconto del 15% offerto dalla piattaforma, oggi potete acquistare questo splendido mini cabinato di MY ARCADE al prezzo speciale di 75,99€ anziché 89,82€! Questo gioiello di tecnologia riproduce fedelmente la versione Arcade di Street Fighter II, con schermo a colori, joystick e pulsanti ad alta precisione per un'esperienza di gioco classica e immersiva. È alimentato sia tramite cavo micro USB che con batterie AA, perfetto per ogni sala giochi, ufficio, o vetrina. Un'occasione imperdibile per i collezionisti e i fan della leggendaria saga di picchiaduro.

Mini cabinato di Street Fighter II, chi dovrebbe acquistarlo?

Il mini cabinato MY ARCADE con Street Fighter II con licenza ufficiale Capcom è l'acquisto ideale per gli appassionati di retrogaming e per chiunque desideri fare un tuffo nel passato e rivivere l'emozione dei giochi arcade classici senza uscire di casa. Con la versione originale Arcade del leggendario Street Fighter II Champion Edition, questo mini cabinato offre un'esperienza di gioco autentica e coinvolgente, grazie anche all'uso di joystick e pulsanti con switch meccanici per una maggiore precisione e una fedeltà incredibile rispetto ai comandi originali. È particolarmente consigliato ai collezionisti e i fan del retrogaming che vogliono aggiungere un pezzo unico alla propria collezione o semplicemente godersi un classico indimenticabile del mondo videoludico.

La portabilità è un altro punto di forza del mini cabinato di MY ARCADE. Essendo alimentato sia tramite cavo micro USB che con 4 batterie AA, rappresenta la soluzione ideale anche per i giocatori che desiderano avere una soluzione di intrattenimento durante viaggi e gli spostamenti. Questo mini cabinato regala l'emozione del classico arcade con un design compatto e fedele all'originale, con uno schermo full color da 3,25 pollici e dettagli presi direttamente dall'iconico Street Fighter II. Inoltre, offre la possibilità di rivivere le epiche battaglie con i 12 personaggi leggendari in 78 diverse combinazioni di incontri. Completano l'offerta la tecnologia CO/VS per partite in multiplayer, il controllo completo del volume e l'esclusiva trappola per monete retroilluminata.

Disponibile ora a 75,99€, con uno sconto del 15% sul prezzo originale di 89,82€, il mini cabinato MY ARCADE con Street Fighter II rappresenta una fantastica opportunità per portare un pezzo di storia dei videogiochi direttamente a casa vostra. Questa replica minuziosamente realizzata è un must per i fan del leggendario franchise di picchiaduro.

