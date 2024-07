Questa tastiera gaming SteelSeries Apex oggi COSTA POCHISSIMO!

State valutando l'acquisto di una nuova tastiera da gaming? L'innovativa SteelSeries Apex Pro HyperMagnetic si presenta come la tastiera da gaming più veloce e avanzata disponibile su Amazon. Offre una velocità di reazione impareggiabile grazie agli switch HyperMagnetic regolabili Omnipoint 2.0, designati per fornire una risposta 11 volte più veloce e un'attuazione 20 volte più rapida rispetto alle tradizionali tastiere meccaniche. La sua personalizzazione estrema permette agli utenti di adattare la sensibilità di ogni tasto alle proprie esigenze, potendo variare la distanza di registrazione da 0,1 a 4,0 mm. Inoltre, il display OLED intelligente è pensato per fornire informazioni essenziali al volo, come statistiche di gioco e notifiche. La solidità è garantita da una costruzione in lega di alluminio di grado aeronautico che promette una durata eccezionale. Oggi è disponibile al prezzo scontato di 209,99€ invece di 229,99€.

SteelSeries Apex Pro HyperMagnetic, chi dovrebbe acquistarlo?

Grazie alla possibilità di regolare la sensibilità di ogni tasto grazie agli innovativi switch HyperMagnetic regolabili Omnipoint 2.0, questa tastiera è l'ideale per chi cerca il massimo della velocità per i giochi competitivi, dove ogni secondo può fare la differenza. Si tratta della scelta ideale non solo per i videogiocatori, ma anche per i professionisti che passano ore davanti al computer e desiderano un'esperienza di digitazione confortevole e personalizzabile.

La tastiera include funzionalità innovative come i tasti di azione 2-in-1, che permettono di programmare due azioni su un solo tasto, e uno smart display OLED per accedere rapidamente a informazioni utili, impostazioni e profili. Il design è impreziosito da materiali di alta qualità, tra cui una lega di alluminio usata in aviazione per una maggiore durata e copritasti in PBT a doppio scatto.

Attualmente disponibile al prezzo di 209,99€, in sconto dal prezzo originale di 229,99€, la SteelSeries Apex Pro HyperMagnetic rappresenta un'eccellente offerta per gli appassionati di gaming alla ricerca non solo di velocità e precisione, ma anche di un alto grado di personalizzazione e comfort durante le lunghe sessioni di gioco. La sua durabilità è assicurata dalla costruzione in lega di alluminio di alta qualità. Se cercate una tastiera che vi consenta di spingere al massimo le vostre prestazioni di gioco, la Apex Pro è senza dubbio la scelta giusta per voi.

Vedi offerta su Amazon