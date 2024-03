Ora potete avere la vostra Master Sword di Zelda a MENO di 30€!

Se siete amanti della saga di The Legend of Zelda, sapete che c'è un'arma che è diventata una vera e propria icona del mondo di Hyruke, brandita da Link: stiamo parlando della Spada Suprema dell'eroe di Hyrule (o Master Sword, se preferite), che ha permesso al nostro beniamino di avere la meglio sul male in numerose occasioni e che è anche la grande protagonista di The Legend of Zelda: Breath of the Wild e The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, i due più recenti ed eccellenti capitoli della longeva saga di Nintendo. Ecco, siamo piuttosto sicuri che gli appassionati riconosceranno la leggendaria spada di Link in questo divertente set di 379 mattoncini che brillano al buio, che potete trovare su Amazon a soli 29,99€.

Set Master Sword, chi dovrebbe acquistarlo?

Questa dettagliata riproduzione della Master Sword è un oggetto da collezione molto simpatico per gli appassionati della serie The Legend of Zelda – e rappresenta quindi anche una interessante idea regalo se magari a essere innamorati delle avventure di Link e Zelda non siete direttamente voi in prima persona. I suoi mattoncini accumulano luce durante il giorno per poi brillare al buio, rendendo quindi la Spada Suprema non solo un oggetto da esposizione molto bello da vedere, ma anche una decorazione luminosa per la vostra postazione da gioco.

Inoltre, sottolineiamo che l'esperienza di assemblaggio è molto semplice, il che rende il set divertente anche per i giovanissimi (è raccomandata dai sei anni in su). Inoltre, la base ricalca proprio la pietra in cui trovavate la Spada Suprema in Zelda: Breath of the Wild, con tanto di fessura dove riporre l'arma, e richiama anche il design della statuetta della Master Sword che era inclusa nella bellissima Collector's Edition del gioco uscito nel 2017. Se ve la siete persa, questo kit di mattoncini può essere un modo di rimediare.

Insomma, il pezzo da collezione è molto simpatico e carino per ogni fan di The Legend of Zelda e ha un prezzo molto accessibile: la vostra collezione dedicata a Hyrule sta per crescere ancora, a un prezzo piccolo piccolo.

Vedi offerta su Amazon