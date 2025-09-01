SpazioGames Logo
Vai a Cultura POP

Novità!

Prova la nuova modalità di navigazione con le storie!

Accedi a Xenforo

Quanto ne sai sulla saga di Uncharted?

In quale anno è uscito il primo “Uncharted: Drake’s Fortune”?

A 2006
B 2007
C 2008
D 2009
- Domanda 1 di 20