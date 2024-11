Quanto conosci Death Stranding? Mettiti alla prova con il quiz!

Se siete su un sito di videogiochi, è perché vi piace giocare – e su questo non ci sono dubbi. Così, abbiamo pensato di provare a mettere alla prova le vostre conoscenze relative al mondo dei videogiochi, chiedendovi proprio di giocare e sfidare gli altri nostri lettori con i quiz curati dalla redazione di SpazioGames.

Quanto conoscete davvero le vostre saghe videoludiche più amate? Ricordate anche le curiosità e le caratteristiche che le hanno rese uniche? Se siete convinti di sì, potete provare a mettere alla prova la vostra memoria con i nostri quiz.

Dopo il quiz dedicato alla saga Metal Gear, che avete spolpato in decine di migliaia (grazie!), era solo questione di tempo prima che ne arrivasse anche uno dedicato a Death Stranding: abbiamo deciso di approfittare dell'occasione del quinto compleanno del gioco (uscito l'8 novembre 2019) e del suo sbarco su nuove piattaforme come Xbox e Amazon Luna, per provare a lanciarvi il guanto di sfida: quanto conoscete davvero Sam Porter Bridges e le sue avventure lungo una decaduta America?

Se volete provare a mettervi alla prova, potete affrontare il nostro quiz: ricordate che avete solo venti secondi per rispondere a ogni domanda, quindi non provate a barare! Ho messo insieme domande di vari livelli di difficoltà: alcune esemplari, altre orientate a dettagli specifici che solo i giocatori più attenti o più affezionati ricorderanno.

Vai al quiz su Death Stranding

Al termine dei 25 quesiti, otterrete un divertente titolo: sarete all'altezza del Grande Messo o siete solo al livello di una insignificante e petulante CA?

In futuro, arriveranno ulteriori quiz su diverse saghe videoludiche, per cui vi raccomandiamo di tenervi pronti ad accogliere le prossime sfide. Potete trovare tutti i quiz nell'apposita sezione dedicata.

Per il momento, vi auguriamo buon divertimento con questo nuovo quiz!