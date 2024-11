Death Stranding DC da oggi sulle piattaforme dove mancava

Kojima Productions e 505 Games hanno annunciato che Death Stranding Director’s Cut è ora disponibile su Xbox Series X|S e Windows PC.

Un’uscita particolarmente simbolica, che arriva proprio in occasione del quinto anniversario del titolo, rendendo accessibile a un nuovo pubblico l’epico viaggio di Sam Bridges attraverso un mondo post-apocalittico e frammentato (che trovate anche su Amazon).

Per celebrare questo lancio, il gioco è disponibile per un periodo limitato con uno sconto del 50% sull’acquisto, offrendo a nuovi e vecchi fan un’occasione imperdibile per immergersi in questa avventura unica.

Non si tratta soltanto di un rilancio, ma di una vera dichiarazione d’intenti: Kojima Productions ha annunciato infatti di detenere ora la piena proprietà dell’IP di Death Stranding, il che apre nuove prospettive per il futuro del titolo e per l’espansione su diverse piattaforme.

Kojima ha voluto ringraziare personalmente la comunità Xbox, che ha atteso pazientemente questa versione, e tutti i fan che hanno continuato a sostenere lo studio e il progetto, come riportato via comunicato stampa.

«È un piacere poter finalmente annunciare che Death Stranding Director’s Cut è ora disponibile per i giocatori Xbox», ha dichiarato Kojima. «Kojima Productions continuerà a connettere sempre più giocatori in tutto il mondo, quindi restate connessi.»

Death Stranding Director’s Cut rappresenta l’apice della visione di Kojima, con un cast che include Norman Reedus nel ruolo di Sam Bridges, affiancato da Mads Mikkelsen, Léa Seydoux, Margaret Qualley e Lindsay Wagner.

Il gioco sfida i giocatori a ricostruire una società disgregata dopo il misterioso evento noto come Death Stranding, che ha aperto una soglia tra il mondo dei vivi e quello dei morti.

Sam Bridges è incaricato di riconnettere i frammenti dell’umanità, trasportando messaggi di speranza e rinascita ai sopravvissuti sparsi su una desolata America.

La Director’s Cut non solo aggiunge nuove missioni e location, come l’area del Ruined Factory, un complesso sotterraneo che introduce nuovi pericoli, ma offre anche strumenti inediti per facilitare le consegne di Sam.

L’arrivo di Death Stranding Director’s Cut su Xbox e Windows PC è dunque un evento di grande rilevanza non solo per i fan della serie, ma anche per chi si avvicina per la prima volta al mondo immaginato da Kojima, un mondo in cui il legame tra i giocatori diventa il fulcro dell’esperienza.

Questo, in attesa anche di Death Stranding 2, un gioco che promette di essere ancora più strano del primo.