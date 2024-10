Proteggi i tuoi dati con Incogni: sconto del 58% per la Cybersecurity Week!

Con l'arrivo della Cybersecurity Week, Incogni presenta un'offerta imperdibile per tutti coloro che vogliono proteggere i propri dati personali da potenziali minacce online. A partire dal 21 ottobre, sarà possibile sottoscrivere un abbonamento annuale con un sconto del 58% grazie allo speciale coupon CYBERDEAL, una promozione studiata per garantire la massima protezione della vostra privacy a un prezzo decisamente vantaggioso. Questo periodo dedicato alla sicurezza informatica è l'occasione perfetta per prendersi cura della propria identità digitale e gestire con maggiore serenità la rimozione dei dati dai database di data broker.

Incogni, che cos'è e come funziona?

Incogni è un servizio innovativo che automatizza la gestione della privacy, rivolto a tutti coloro che desiderano evitare la diffusione non autorizzata delle proprie informazioni sensibili. Attraverso un abbonamento mensile o annuale, Incogni si occupa di monitorare e inviare richieste di cancellazione dei dati personali ai broker di dati, che sono spesso responsabili della vendita e della condivisione delle informazioni con terze parti.

Il vantaggio principale di Incogni risiede nella sua capacità di semplificare un processo che, se svolto manualmente, richiederebbe ore di lavoro e conoscenze specifiche. Grazie a questo servizio, non dovrete preoccuparvi di inviare manualmente le richieste a ciascun broker: Incogni si occupa di tutto, monitorando costantemente che i vostri dati non vengano più inseriti nei database dopo la loro rimozione​

Incogni, chi dovrebbe abbonarsi?

L'offerta della Cybersecurity Week di Incogni è particolarmente interessante per chiunque sia preoccupato dalla crescente esposizione dei dati personali online. Spesso, le informazioni come numeri di telefono, indirizzi e persino preferenze di acquisto vengono raccolte da data broker e vendute ad aziende o utilizzate per scopi di marketing aggressivo. Questa esposizione aumenta il rischio di diventare vittime di phishing, furti d'identità e altri tipi di frodi digitali. Con Incogni, potrete finalmente dire addio a queste preoccupazioni: il servizio invia continuamente richieste di rimozione ai broker di dati, riducendo il rischio che le vostre informazioni finiscano nelle mani sbagliate. Inoltre, riceverete aggiornamenti regolari sullo stato delle richieste, mantenendo sempre il controllo sul processo e garantendo che la vostra identità digitale sia al sicuro​.

Durante questa promozione esclusiva, potrete sottoscrivere un abbonamento annuale a un prezzo estremamente competitivo, risparmiando ben il 58% rispetto alla tariffa standard grazie al coupon CYBERDEAL. Un'opportunità perfetta per chi vuole investire nella propria sicurezza senza spendere una fortuna. Se siete tra coloro che considerano la privacy online una priorità, questa offerta rappresenta una delle migliori occasioni per iniziare a proteggere i vostri dati in modo efficace e senza sforzo. Approfittando della Cybersecurity Week, non solo avrete accesso a un servizio di alta qualità, ma potrete farlo a un prezzo scontato, rendendo ancora più semplice prendere il controllo delle vostre informazioni personali​.

Non lasciatevi sfuggire questa possibilità: l'offerta sarà disponibile solo per un periodo limitato. Visitate il sito ufficiale di Incogni, iscrivetevi e cominciate subito a proteggere la vostra identità digitale. Questa promozione esclusiva vi permetterà di mettere al sicuro i vostri dati, riducendo il rischio di violazioni e garantendo un livello di tranquillità che oggi è più che mai necessario.

